Kommunikatör till kultur- och fritidsförvaltningen
2025-10-15
Vill du arbeta med kommunikation som stärker samhällsnyttiga verksamheter och når ut till många? Kultur- och fritidsförvaltningen söker en kommunikatör som har god känsla för färg och form, arbetar strukturerat och trivs med att samarbeta. Hos oss får du en varierad roll där du både planerar och genomför kommunikationsinsatser - alltid med medborgarnas upplevelse i fokus.
Är du initiativrik, nyfiken och en självgående lagspelare? Då vill vi att du kommer till oss och hjälper oss att lyfta Kristianstads kommuns kultur- och fritidsverksamheter i alla våra kanaler. Här får du arbeta med både intern och extern kommunikation i ett brett perspektiv - från strategisk planering till operativt genomförande. Välkommen till oss!
Din roll hos oss
Som kommunikatör på kultur- och fritidsförvaltningen är du en del av ett team som tillsammans ansvarar för förvaltningens interna och externa kommunikation. Du arbetar både strategiskt och operativt, med ett tydligt fokus på att nå våra målgrupper genom rätt budskap och kanaler.
I din vardag ingår bland annat att:
• planera och genomföra kommunikationsinsatser
• utifrån kommunens grafiska profil skapa grafiskt material som annonser, broschyrer och digitalt material samt även ta fram behovsanpassade mallar för verksamheterna att själva arbeta i
• webbpublicering
• producera innehåll till sociala medier
• enklare videoproduktion
• skriva pressmeddelanden och nyheter till webbplatsen
• delta i möten med verksamheterna och stötta dem i sin kommunikation
Du använder dig av flera olika kanaler, till exempel intranät, kristianstad.se och sociala medier. Du har kontakt med både medborgare, medarbetare, externa leverantörer och media.
Kommunikationsteamet är också en del av Kristianstads kommuns kommunikatörsnätverk, där det övergripande arbetet leds av kommunledningskontoret.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleexamen inom kommunikation, marknadsföring, journalistik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig alternativt har erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Goda kunskaper och erfarenheter i att arbete med sociala medier och målgruppsanpassad kommunikation
• Erfarenhet av grafiska program som InDesign, Photoshop och Illustrator samt Officeprogrammen
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av webbpubliceringsverktyg (gärna Sitevision)
• B-körkort
För att trivas i rollen behöver du ha ett teamorienterat tankesätt och gärna bidra till gemensamma lösningar. Du har god förmåga att organisera ditt arbete, sätta upp mål samt följa upp och avsluta aktiviteter. Du kan ha parallella processer i gång och är beredd att omprioritera om behov uppstår. Vidare är du prestigelös, samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner och har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. Du är också nyfiken och engagerad så att du snabbt kan sätta dig in i nya kunskapsområden.
Det här är vi
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens satsningar inom bland annat bibliotek, bad- och idrottsanläggningar, Kristianstads teater, Kulturhuset Barbacka, Kulturkvarteret, fritidsgårdar och föreningsbidrag. Vi arbetar över ett brett fält och är idag cirka 100 medarbetare inom verksamheterna.
Hos oss får du utmanande och roliga arbetsuppgifter samtidigt som du bidrar till en meningsfull fritid för våra medborgare.
Vi erbjuder
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
