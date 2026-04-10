Kommunikatör till kultur- och fritidsförvaltningen
2026-04-10
Kultur- och fritidsförvaltningen söker kommunikatör med en bred verktygslåda som arbetar strukturerat och trivs med att samarbeta. Hos oss får du en varierad roll där du både planerar och genomför kommunikationsinsatser - alltid med medborgarna i fokus.
Är du initiativrik, nyfiken och en självgående lagspelare? Då vill vi att du kommer till oss och hjälper oss att lyfta Kristianstads kommuns kultur- och fritidsverksamheter i alla våra kanaler. Här får du arbeta med både intern och extern kommunikation i ett brett perspektiv - från planering till genomförande. Välkommen till oss!
Din roll hos oss
Som kommunikatör på kultur- och fritidsförvaltningen är du en del av ett team som tillsammans ansvarar för förvaltningens interna och externa kommunikation. Arbetsdagarna är varierande med både strategiskt och operativt arbete, men alltid med ett tydligt fokus på att nå våra målgrupper genom rätt budskap och kanaler.
I din vardag ingår bland annat att:
Planera och genomföra kommunikationsinsatser
Utifrån kommunens grafiska profil skapa grafiskt material. Du tar också fram mallar som verksamheterna själva arbetar i
Publicera innehåll på webben, i sociala medier och i digitala pressrum
Jobba med bildbehandling och skapa enklare filmproduktioner
Stötta och coacha våra verksamheter i sin kommunikation
Du använder dig av flera olika kanaler, till exempel intranät, kristianstad.se och sociala medier. Du har kontakt med både medborgare, medarbetare, externa leverantörer och media.
Kommunikationsteamet är också en del av Kristianstads kommuns kommunikatörsnätverk, där det övergripande arbetet leds av kommunledningskontoret.
Vem söker vi?
Du som söker har relevant högskoleexamen inom kommunikation, media eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi vill att du har minst 3 års erfarenhet av kommunikationsarbete och kan ansvara för att leda mindre projekt. Du har kunskap i något webbpubliceringsverktyg och Adobe CS. Självklart hanterar du även Officeprogrammen. Du som söker till oss har B-körkort för att kunna ta dig runt i vår kommun vid behov.
Att anpassa kommunikationen efter målgruppen är självklart för dig och du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
För att trivas i rollen behöver du ha ett teamorienterat tankesätt och gärna bidrar till gemensamma lösningar. Du har god förmåga att organisera ditt arbete, sätta upp mål samt följa upp och avsluta aktiviteter. Du kan ha parallella processer i gång och är beredd att omprioritera om behov uppstår. Vidare är du prestigelös, samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner och har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. Du är också nyfiken och engagerad så att du snabbt kan sätta dig in i nya kunskapsområden.
Det här är vi
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens satsningar inom bland annat bibliotek, bad- och idrottsanläggningar, Kristianstads teater, Kulturhuset Barbacka, Kulturkvarteret, fritidsgårdar och föreningsbidrag. Vi arbetar över ett brett fält och är idag cirka 100 medarbetare inom verksamheterna.
Hos oss får du utmanande och roliga arbetsuppgifter samtidigt som du bidrar till en meningsfull fritid för våra medborgare.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOF-2026-3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Kansli Kontakt
Kanslichef
Maria Mera 044 13 26 19 Jobbnummer
9848002