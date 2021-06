Kommunikatör till Järfälla kommun - Järfälla Kommun, Kompetensförvaltningen - Administratörsjobb i Järfälla

Järfälla Kommun, Kompetensförvaltningen / Administratörsjobb / Järfälla2021-06-30Kompetensnämnden i Järfälla kommun ansvarar för områdena gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad. Kompetensförvaltningens egenregiverksamhet består av Järfälla gymnasium, KomTek, Järfälla lärcentrum som är en enhet för vuxenutbildning samt kommunens arbetsmarknadsenhet. Kompetensförvaltningen leds av en utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör.Förvaltningen står inför en spännande utvecklingsfas. Det planeras bland annat för flytt av flera verksamheter, till exempel KomTek och del av Järfälla gymnasium, till nya lokaler i BAS Barkarby i januari 2022. Målsättningen är att Järfälla gymnasium ska bli ett ännu mer attraktivt alternativ för studerande i hela Stockholmsregionen. Det pågår även ett intensivt utvecklingsarbete inom både vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten.Nu söker vi dig som vill utveckla, driva och genomföra kommunikationsarbetet inom gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad. Är du en skicklig och erfaren kommunikatör med ett strategiskt tänk och som har vana att arbeta med såväl klassiskt kommunikationsarbete som med sociala medier och rörlig bild? Skicka då in din ansökan redan idag!2021-06-30Som kommunikatör på Kompetensförvaltningen arbetar du brett med olika kommunikationsinsatser och kommer att kommunicera till flera målgrupper, från barn till vuxna. Du arbetar med vår marknadsföring både digitalt via filmer, bilder, sociala medier och fysiskt på mässor och informationsträffar. Du representerar förvaltningen och är ett av våra ansikten utåt. Genom målgruppsanalys, slagkraftiga texter, bilder och filmer når du ut via olika plattformar och kanaler för att attrahera rätt publik. Sociala medier, filmer och nya sätt att kommunicera är en del i vårt utvecklingsarbete. Som kommunikatör är du därför en central del och inspiratör i det arbetet.Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt med fokus på det operativa. Ditt arbete kommer ske i nära samarbete med ledningsgruppen och du får möjlighet att vara delaktig i pågående utvecklingsarbete. All kommunikation går hand i hand med vår verksamhetsplan. Tjänsten är placerad på avdelningen för Ledning och verksamhetsstöd.Du kommer bland annat att:Stödja förvaltningens arbete för att nå våra övergripande målStödja arbetet inom media- och kriskommunikationGe rådgivning och stöd till förvaltningens chefer inom kommunikationKorrektur och klarspråkskollArbeta med att driva och utveckla förvaltningens marknadsföringArbeta med förvaltningens kommunikation via sociala medierArbeta med målgruppsanalys och aktivt söka nya kanaler för marknadsföringTa fram kommunikationsplaner och marknadsplanerWebbanalys, utveckling och strategierUtvärdering av kommunikationsinsatsernaSom förvaltningskommunikatör har du även ett nära samarbete med den centrala kommunikationsenheten. Du deltar i den kommunövergripande redaktionella planeringen och deltar i nätverk med övriga kommunikatörer i Järfälla kommun.Vi söker dig som är en erfaren och skicklig skribent som är van att målgruppsanpassa komplext material och bearbeta det språkligt. Du har ett strategiskt angreppssätt och kan ge stöd, men genomför också kommunikationsinsatser med energi och målmedvetenhet. Du behärskar alla kommunikatörens verktyg, från det skrivna ordet, via bild och film till muntliga presentationer och event. Du är trygg med att kommunicera via olika kanaler och plattformar med tillhörande verktyg och har ett stort intresse för att aktivt söka nya kanaler för marknadsföring. Du bör ha en förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.För att ta dig an rollen har du:Högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdigErfarenhet från politisk styrd organisationMinst 3 5 års erfarenhet av att professionellt arbeta, strategiskt och operativt, med kommunikationGod erfarenhet av att skriva egna texter, samt klarspråksanpassa faktatunga texter, både för webb och för print.Goda kunskaper i att filma och redigera videoklipp samt fotograferingErfarenhet av arbete med sociala medierErfarenhet av grafisk produktion utifrån fastställd grafisk profilMycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftVi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med kommunikation för gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med marknadsföring.Som person är du kreativ och nytänkande samt gillar att skapa innovativa idéer och arbetssätt. Du är självgående och har bra driv och du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver egna processer framåt. För att lyckas i rollen behöver du även vara utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang för att skapa goda kontakter och underhålla relationer. I din kommunikation är du tydlig, övertygande och flexibel för att kunna tala till olika målgrupper. Rollen kräver även en förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.ÖVRIGTJärfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Sista dag att ansöka är 2021-07-25