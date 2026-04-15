Kommunikatör till Hyresgästföreningen
Är du en initiativtagande kommunikatör som uppskattar en roll med många kontaktytor, där du ansvarar för att planera, leda och genomföra olika kommunikationsuppdrag? Då kan du vara vår nästa kollega på kommunikationsenheten på regionkontoret i Helsingborg.
Som kommunikatör hos oss ingår i enheten för kommunikation och bostadspolitik. Enhetens uppdrag är att genom strategisk och professionell kommunikation bidra till att uppfylla verksamhetens mål, stärka Hyresgästföreningens varumärke och att driva opinion för en mer hyresgästvänlig bostadspolitik. På enheten arbetar ytterligare en kommunikatör samt en bostadspolitisk strateg.
Ditt uppdrag
Rollen kombinerar strategiskt arbete med operativt genomförande. Du planerar och utvecklar kommunikationsinsatser och omsätter dem i konkreta aktiviteter, innehåll och budskap som bidrar till önskad effekt. Du är en del av och ambassadör för den kommunikativa organisationen och ger kommunikativt stöd till chefer, medarbetare samt förtroendevalda i regionen. Vi har ett nära samarbete med kollegorna i de nio regionerna samt med riksförbundet. I rollen som kommunikatör hos Hyresgästföreningen behöver du alltid ha medlemmarna och medlemsnyttan i fokus och ditt dagliga arbete består av en spännande variation av uppgifter som spänner över områden som medlemsnytta, hyresförhandlingar, bostadspolitik och engagemang.
I rollen som kommunikatör är du initiativtagande och strukturerad. Du leder dina uppdrag från idé till genomförande. Med ett tydligt helhetsperspektiv ser du hur kommunikation kan bidra till att stärka och utveckla verksamhetens mål. Du navigerar tryggt i en komplex organisation och skapar och vårdar samarbeten både internt och externt. Du kombinerar lyhördhet för andras expertis med integriteten att stå bakom dina egna beslut.
Vi söker dig som:
har examen från högskola/universitet inom kommunikationsområdet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan bedömas likvärdiga
har flerårig erfarenhet av både operativt och strategiskt kommunikationsarbete
är en stilsäker och erfaren innehållsproducent som är skicklig på att skriva målgruppsanpassat och som vant rör dig mellan olika verktyg och kanaler.
Om du även har detta blir vi extra glada:
Talar fler språk än svenska (vi arbetar bland annat med hyresgäster som talar engelska, arabiska, somaliska och dari)
Erfarenhet av opinionsbildning eller bostadspolitik
Vårt erbjudande till dig
Vi är en värderingsstyrd organisation med stor gemenskap och bra anställningsvillkor. Vi värnar om att våra medarbetare har en bra och trivsam arbetsmiljö. Här har du möjlighet att utvecklas och växa.
Kollektivavtal, flexibla arbetstider, möjlighet till hybridarbete, ett generöst friskvårdsbidrag och tjänstepension är några av de förmåner vi erbjuder. Hos oss får du samarbeta med kollegor som du kan ha roligt med och lära av.
Ansökan & praktisk info
Vi arbetar med löpande urval och välkomnar din ansökan redan idag, men absolut senast 3 maj. Om du vill ha mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Caroline Larsson Saglamoglu, på mailto:caroline.larssonsaglamoglu@hyresgastforeningen.se
Tjänsten är på heltid, tillsvidare. Uppstart önskas snarast möjligt. Vi tillämpar alltid 6 månader provanställning. Arbetstiden är förlagd dagtid, vid enstaka tillfällen kan arbete på kvällar och helger förekomma. Då utgår ersättning enligt avtal.
Fackliga kontaktpersoner:
Handels: Mats Panther, 0104591735, mailto:mats.panther@hyresgastforeningen.se
SACO: Simone Hellrand, 0104592348, mailto:simone.hellrand@hyresgastforeningen.se
Välkommen till Hyresgästföreningen!
Vi arbetar för rimliga hyror och bra villkor för alla i hyresrätt. Ett tryggt boende för hela livet där människor och samhälle utvecklas. Med över 580 000 medlemmar är vi Sveriges största folkrörelse och medlemsorganisation för hyresgäster. På över 40 kontor runt om i landet, jobbar våra ca 800 engagerade hyreshjältar tillsammans med över 9000 förtroendevalda. Vi är en organisation i ständig rörelse som utmanar oss själva och lär av varandra. Hos oss får du möjlighet att testa sånt som är nytt, svårt och kanske oväntat. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Vill du lära känna oss ännu bättre? Följ oss på LinkedIn.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121759".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyresgästföreningen
, https://www.hyresgastforeningen.se/
Södergatan 15 (visa karta
)
258 18 HELSINGBORG
Amanda Wiberg amanda.wiberg@hyresgastforeningen.se
