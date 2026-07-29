Kommunikatör till Försvarsmedicincentrum
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2026-07-29
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Har du erfarenhet som kommunikatör? Är du intresserad av sociala medier? Kan du fotografera, filma och skapa innehåll? Vill du jobba med kommunikation för Försvarsmedicincentrum? I så fall har vi ett jobb för dig på staben som kommunikatör!
Staben
Försvarsmedicincentrum (FömedC) stab är indelad i J1-J9 där FömedC valt att gruppera vissa funktioner med naturlig koppling. I staben återfinns kompetens avseende verksamhetsutveckling, produktionsstyrning, övningsplanering, ekonomistyrning, personalstyrning, materielstyrning, uppföljning, metodstöd m.m., operationsledning samt beredskap och nationell insatsverksamhet, vilket gör stabens arbetsuppgifter omväxlande, utvecklande och dynamiska. Kommunikatören kommer att arbeta med kommunikation tillsammans med FömedC kommunikationschef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kommunikatör på staben kommer du att arbetsledas och jobba i nära samarbete med kommunikationschefen. Dina huvudsakliga uppgifter kommer vara att utveckla och vara drivande i att producera innehåll, material (t ex text, bild, rörligt material) för publicering i digitala och sociala kanaler och plattformar både externt och internt. Du kommer således att fotografera och filma vår verksamhet i olika kontexter och miljöer.
Arbetet innefattar även att stötta vid event, besök och andra PR-aktiviter vilket innebär att arbetet i hög utsträckning innbär att samverka med interna och externa målgrupper. Därtill kommer även regelbundna administrativa uppgifter. Försvarsmakten växer och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
KRAV
Eftergymnasial utbildning inom kommunikation
Tidigare erfarenhet som kommunikatör eller motsvarande arbetsuppgifter som arbetsgivaren bedömer relevant
Erfarenhet av att skapa innehåll för webb och sociala medier
God förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort
MERITERANDE
Aktuell erfarenhet från Försvarsmakten eller försvarsrelaterad verksamhet
God förmåga att producera foto och video
Erfarenhet av redigering
God förmåga att hantera plattformen MetaPubliceringsdatum2026-07-29Dina personliga egenskaper
Du har god kommunikativ och social förmåga och god förmåga att arbeta självständigt. Du arbetar strukturerat och effektivt med ett lösningfokuserat förhållningssätt. Med din personlighet bidrar du till stabilitet och trygghet i gruppen. Vi vill ha ett positivt arbetsklimat där vi jobbar tillsammans, stöttar och ställer upp för varandra. Därför söker vi dig som är ansvarstagande mot dig själv och dina kollegor. Du behöver ha social kompetens och behöver kunna samverka med olika parter och aktörer både internt och extern.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg, regelbundna resor förekommer i tjänsten
Civil eller militär befattning: Civil
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Kommunikationschef Gustaf Rydelius, 010-82 510 00 (vxl)
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta HR-avdelningen på FömedC om du har frågor om rekryteringsprocessen; mailto:fomedc-j1@mil.se
.
Fackliga företrädare
OFGBG (ofgbg-fomedc@mil.se
)
Försvarsförbundet (forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
)
SACO (saco-gbg@mil.se
)
SEKO (seko-forsvar-goteborg@mil.se
)Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-10. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10014598