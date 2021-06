Kommunikatör / Projektledare Till Förvaltning - Start I Höst - JobBusters AB - Administratörsjobb i Stockholm

JobBusters AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-06-282021-06-28Vår kunds samordnare för närområdeskommunikation ska vara föräldraledig och nu söker vi dig som kan vikariera för honom. Som samordnare för närområdeskommunikation kommer du ha en viktig roll i den strategiska planeringen. I år har de fokus på att ensa deras arbetssätt och ta fram styrande och stödjande dokument för deras arbete.Deras sju närområdeskommunikatörer arbetar nära utbyggnadsprojekten och ser till att omgivningen som berörs får relevant information i rätt tid. Du kommer även att arbeta som beställare/projektledare för övergripande externa evenemang.Arbetsuppgifterna kommer bland att innefatta:Delta i enhetens samordningsgrupp som leds av kommunikationschef.Samordna arbetet med närområdeskommunikation.Leda och planera gruppens arbete och möten.Implementera styrande dokument inom kommunikationsområdet i gruppen.Driva utvecklingsarbete.Att stötta gruppens medlemmar vid arbetstoppar i projekten.Rapportera väsentliga händelse till kommunikationschefen.Utvärdera effekten av projektens kommunikationsarbete.Projektleda övergripande evenemang som t ex öppen arbetsplats och leverantörsdag.JobBusters är ett auktoriserat personaluthyrnings- och rekryteringsföretag. Vi är inriktade mot tjänstemän och sätter stort värde i att hitta rätt person till rätt position. Genom att vara flexibla, tillgängliga och närvarande i relation till kund, konsult och kandidat, har vi som målsättning att hitta våra kunders drömkandidat och våra kandidaters drömjobb.Du har en eftergymnasial kommunikationsutbildningDu har en projektledarutbildningDu har minst 9 års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbeteDu har minst 5 års erfarenhet av ledarskapDu har minst 5 års erfarenhet av att beställa/projektleda evenemangDu har minst 5 års erfarenhet av utvärdering och attitydundersökningar.Meriterande: Minst 1 års erfarenhet av kommunikationsarbete i stora infrastrukturprojektMeriterande: Erfarenhet från minst 2 projekt av att utveckla och implementera nya gemensamma arbetssättMeriterande: Erfarenhet av att i minst 2 projekt utvärdera kommunikationsinsatser, ta fram och genomföra förbättringsförslagFör att lyckas i den här rollen tror vi att du är kommunikativ, prestigelös och lösningsorienterad. Du tänker strategiskt och arbetar strukturerat. Du är trygg och förtroendeingivande samt skapar goda relationer.Tillträde och ansökanArbetsomfattningen varierar och är 75% under 2021 och 100% under 2022. Vår kund önskar start 2021-10-18 och uppdraget förväntas löpa till och med 2022-08-31. Du kommer att vara anställd av JobBusters som konsult hos vår kund. Skicka in din ansökan då urvalet sker löpande, deadline är 12 augusti.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-12Jobbusters AB5834812