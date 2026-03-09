Kommunikatör med ansvar för press och sociala medier
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör inom vård- och omsorgsförvaltningen blir du en del av ett engagerat team med fem kommunikatörer som tillsammans ansvarar för att utveckla och stärka förvaltningens kommunikation.
Arbetet är varierat och omfattar såväl strategiska som operativa uppgifter. Du arbetar med förändringskommunikation i olika utvecklingsinitiativ och producerar redaktionellt innehåll för flera kanaler. Du arbetar också med arbetsgivarvarumärket samt att planera och genomföra utbildningar och stödinsatser inom kommunikation. Som kommunikatör är du ett nära stöd till chefer och förväntas känna dig trygg i att coacha och rådgöra kring kommunikativa frågor.
I den här rollen har du ett särskilt övergripande ansvar för presstöd, kriskommunikation och sociala medier, och bidrar till att säkerställa en tydlig, samordnad och förtroendeskapande kommunikation både internt och externt.
Arbetet växlar mellan långsiktiga utvecklingsprojekt, löpande kommunikationsarbete och situationer där snabba insatser behövs. Det ställer krav på god prioriteringsförmåga, flexibilitet och en förmåga att snabbt sätta sig in i nya frågor. Samtidigt är du med och bidrar till ett strukturerat och framåtblickande kommunikationsarbete inom förvaltningen.
Vi söker dig
som har en högskole- eller universitetsutbildning inom antingen media och kommunikation eller journalistik, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du är en god skribent som justerar tonalitet efter målgrupp och tar fram tydliga budskap i olika kanaler. Med flerårig erfarenhet av presstöd och kriskommunikation är du trygg och skicklig i kontakt med media. Du har arbetat professionellt med sociala medier och är van vid att planera, producera och publicera material såväl som att följa upp betalda kampanjer.
Du har en god bredd i din erfarenhet som kommunikatör och är bland annat erfaren i att coacha chefer och att hålla utbildningar. Har du arbetat med uppdrag inom arbetsgivarvarumärke samt förändrings- /projektkommunikation är det meriterande.
Som person är du ofta den som kommer med idéer och nya angreppssätt i olika frågor. Dina idéer blir ofta omsatta till verklighet. Du styrs av ett mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du skapar lätt relationer och värdesätter såväl samarbetet i ett glatt och kompetent team, som att självständigt driva uppdrag strukturerat och landa projekt.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete. Urval och inledande intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Som en del i urvalsarbetet använder vi tester. Uppföljande intervjuer är planerade till vecka 17.
I samband med intervjun kommer vi att fråga dig om ditt löneanspråk. Ta gärna del av vår lönestatistik https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/lonestatistik
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Vi är en samlad avdelning för HR och kommunikation. Totalt inom avdelningen är vi 26 personer. Kommunikationsteamet består av fem personer och ansvarar för bland annat för intern- och externkommunikation, sociala medier, press, webb och grafisk produktion. Teamet stödjer, driver och utvecklar kommunikationsperspektivet i förvaltningen. Vi är samarbetspartners och expertstöd. Var och en i teamet har sitt ansvarsområde. Vår arbetsplats är flexibel med placering mitt i centrala Lund med närhet till kommunikationer, mat och kultur.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
