Kommunikatör Konsultuppdrag
2025-09-23
Vill du stärka extern kommunikation och bygga relationer med media?
Vi söker nu en erfaren Presskommunikatör till ett konsultuppdrag i Malmö. Uppdraget innebär att under en övergångsperiod stötta kommunikationsteamet i det externa kommunikationsarbetet tills en permanent rekrytering är på plats.
Ditt uppdrag:
• Skriva och publicera pressmeddelanden, debattartiklar och nyheter.
• Ha dialog med media och stötta i pressfrågor.
• Bidra med journalistiskt driv i kommunikationen.
• Uppdatera och utveckla innehåll på webbplatsen.
• Stärka närvaron i externa kanaler.
Vi söker dig som:
• Är självgående konsult eller egenföretagare inom kommunikation eller journalistik.
• Har dokumenterad erfarenhet av extern kommunikation: press, media, journalistik eller debatt.
• Är trygg i mediekontakter och pressarbete på regional och nationell nivå.
• Har erfarenhet av att ta fram grafiskt material.
• Är van att snabbt sätta dig in i nya verksamheter och producera relevant innehåll.
Omfattning och villkor:
Ca 15-20 timmar per vecka.
Uppdragsperiod: 1 oktober - 15 december 2025, med möjlighet till förlängning i upp till 6 månader.
Plats: Malmö med möjlighet till 50 % distansarbete.
Om Talangbron:
Talangbron är en plattform som för samman kompetenta konsulter med spännande uppdrag inom en rad olika branscher. Vi arbetar för att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag och bidra till framgångsrika samarbeten.
Sista ansökningsdag:
23 september 2025. Så ansöker du
