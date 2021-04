Kommunikatör inom hållbarhetsområdet - Linköpings universitet - Administratörsjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Linköpings universitet

Linköpings universitet / Administratörsjobb / Linköping2021-04-15Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Ditt framtida uppdragNu söker vi en kommunikatör med inriktning mot hållbar utveckling. Det är en tillsvidaretjänst på heltid där du under de närmaste två åren främst kommer att vara verksam vid Enheten för industriell och urban symbios på Avdelningen för industriell miljöteknik. Vid enheten studerar forskare hur samverkan mellan lokala och regionala aktörer kan ge effektivare användning av material, energi och andra resurser. Enheten är även bas för det nationella kompetenscentrumet Biogas Research Center, som bidrar med innovativa och resurseffektiva biogaslösningar med positiva effekter på miljö och ekonomi.De båda områdena står på tröskeln till större genombrott, åtminstone i Sverige och Europa, tack vare att de svarar på många angelägna utmaningar för samhällenas hållbarhet. Forskare vid Linköpings universitet har under lång tid varit verksamma inom dessa områden genom forskning, utbildning och olika typer av praktisk intervention tillsammans med andra samhällsaktörer.Som kommunikatör blir ditt uppdrag att föra ut den erfarenhet och kunskap som byggts upp så att den kommer samhället till del. Du verkar i det stora rum som finns mellan forskningen och den praktiska tillämpningen och bidrar på olika sätt till kunskapsspridning och nyttiggörande. Du använder dig av flera olika kommunikationsvägar - främst webben, ­ men även t.ex. sociala medier, film, poddar och event - för att nå olika målgrupper. Du samverkar med externa aktörer och bidrar till ett offentligt samtal i hållbarhetsfrågor baserat på kunskap. Du arbetar såväl strategiskt som operativt, leder och koordinerar projekt och fungerar som ett bollplank för medarbetare och chefer i kommunikationsfrågor.På en mindre del av din tjänst arbetar du även centralt på Linköpings universitet med att skriva artiklar och andra texter inom hållbarhetsområdet.Din framtida arbetsplatsLinköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT, hörsel och hållbar utveckling. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. LiU blev universitet 1975 och har idag 32 000 studenter och 4000 medarbetare. Studenterna är eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.Samtliga kommunikatörer vid Linköpings universitet är anställda vid en gemensam kommunikations- och marknadsavdelning (KOM), där du ingår i Forskningskommunikations- och pressenheten tillsammans med ett 20-tal medarbetare från olika delar av LiU. På KOM deltar du i LiU-övergripande kommunikationsinsatser, kompetensutveckling och andra avdelningsaktiviteter.Arbetet utförs huvudsakligen vid Enheten för industriell och urban symbios som ingår i Avdelningen för industriell miljöteknik (se liu.se/organisation/liu/iei/miljo). Enheten är bas för det nationella kompetenscentrumet Biogas Research Center med 23 partners från den privata och offentliga sektorn och stöd från Energimyndigheten, Linköpings universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (se biogasresearchcenter.se)2021-04-15Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot journalistik/kommunikation eller motsvarande kompetens inhämtad på annat sätt. Du har under flera år framgångsrikt arbetat med kommunikation i olika medier, gärna med inriktning mot forskning och/eller hållbar utveckling. Du är en driven skribent med förmåga att anpassa innehåll och utformning till olika målgrupper och medier. Du har stor vana vid att arbeta med webb och sociala medier och behärskar verktyg för layout, bildbehandling och webbpublicering. Du har mycket goda färdigheter i såväl svenska som engelska.Du har erfarenhet av att arbeta självständigt mot långsiktiga mål och förväntas aktivt kunna söka kunskap hos forskare och andra källor för att föra ut relevant information till olika målgrupper i samhället. Erfarenhet av nyhetsarbete, vetenskapsjournalistik och strategisk kommunikation i olika organisationer är meriterande. Detsamma gäller kunskap om och erfarenhet av arbete inom hållbarhetsområdet. Vid urval tas stor hänsyn till den aktuella verksamhetens specifika behov och önskemål.Som person är du självgående, stabil, lösningsorienterad och lätt att samarbeta med.Anställningens omfattningHeltid. Tillsvidare.2021-08-16För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 9 maj 2021. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.Välkommen med din ansökan!Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratSista dag att ansöka är 2021-05-09Linköpings Universitet5693320