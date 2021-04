Kommunikatör i Hovsta pastorat, 100%. - Hovsta Pastorat - Administratörsjobb i Örebro

Prenumerera på nya jobb hos Hovsta Pastorat

Hovsta Pastorat / Administratörsjobb / Örebro2021-04-14Välkommen att bli kommunikatör i Hovsta pastorat.Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett stadsnära landsortspastorat med ett rikt församlingsliv för både barn och vuxna.Du kommer att ha din fasta arbetsplats i våra vackra lokaler som just nu är under uppförande och beräknas att vara klara för inflyttning under slutat av året. Kontoret är beläget i Lillån men du kommer att röra dig i hela pastoratet. Tjänsten är en tillsvidareanställning.Vi söker en kommunikatör som:är intresserad av såväl kommunikationskunskap som kyrkans budskap och tycker om att utveckla och utmana vår relation mot samhället, men även att upprätthålla och förbättra kontakten med våra medlemmar. Vi söker en medarbetare som kan inspirera och utveckla vårt sätt att höras och synas i vår byggd.Du kommer att ingå i ett litet team med kyrkoherden och vår ekonomiska administratör för att tillsammans med dem jobba pastoratsövergripande. Det innebär bland annat att du också kommer att delta i personalsamlingar i både Axbergs- och Glanshammars församlingar.Lämpliga kvalifikationer:Du har gått kommunikatörsprogrammet eller likvärdig utbildning.Väl förtrogen med Svenska kyrkans lära och organisation.Du har erfarenheter av yrket sedan tidigare.Du har intresse och kunskap om det moderna medielandskapet.Du tycker om att tänka strategiskt och utveckla vår kommunikation.Du har en kreativ förmåga och tycker om att jobba i team.Att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift.Vi ser gärna att du har ett intresse för it-teknik och nya digitala lösningar.Körkort med tillgång till bil är nödvändigt.Vi önskar att du är medlem i Svenska kyrkan och delar dess tro och värderingar. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.Närmare upplysning om tjänsten lämnas av kyrkoherde Tomas Rådehed, tel.0736-182365. tomas.radehed@svenskakyrkan.se Facklig företrädare Vision: Lena Ljungqvist, lena.ljungqvist@fv.vision.se Din ansökan med meritförteckning, löneanspråk och referenser vill vi ha senast den 7 maj 2021 till hovsta.pastorat@svenskakyrkan.se Prel intervjudatum är den 17 maj (18 maj reserv)2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-07Hovsta PastoratKyrkvägen 470375 Örebro5690711