Kommunikatör/avfallsutvecklare
2025-10-08
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Administration- och utvecklingsenhet, avfall
Är du en person som gillar att växla mellan strategi och handling?
Bli vår nästa kommunikatör och avfallsutvecklare - Forma Gotlands hållbara framtid!
Avfallsavdelningen arbetar för att minska miljöpåverkan.
Vårt uppdrag är att hantera avfall och förvandla det till resurser.
Vi ansvarar för insamling av matavfall, brännbart restavfall, slam och latrin. Avdelningen är ansvarig för både utvecklings- och driftsfrågor. Vårt team har en bred kompetens, inklusive avfallsingenjörer, systemutvecklare, ekonomer, handläggare, administratörer.
Brinner du för att skapa en hållbar framtid och gillar att kommunicera om komplexa frågor på ett enkelt sätt? Då kan den här kombinerade rollen vara perfekt för dig. Vi söker en engagerad och nytänkande person till vår avfallsavdelning på Gotland. I denna unika tjänst får du arbeta i skärningspunkten mellan kommunikation, utveckling och miljö. Du kommer att vara en nyckelspelare i vårt arbete med att omvandla avfall till värdefulla resurser och samtidigt vara rösten utåt för en av samhällets viktigaste funktioner.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Här får du en roll med två tydliga fokusområden - en 50/50-tjänst - som ger dig en stimulerande och omväxlande vardag med ansvar för:
• Kommunikation (50 %): Du utvecklar och driver vår kommunikation - både strategiskt och operativt. Med fokus på förändringskommunikation skapar du budskap som engagerar och stärker vårt utvecklingsarbete. Du hanterar mediekontakter, planerar evenemang som studiebesök och pressträffar, beställer kommunikationskampanjer, genomför målgruppsanalyser och kundundersökningar, och ser till att vår kommunikation når rätt målgrupper i rätt kanaler. Du är den viktiga länken mellan vår verksamhet, allmänheten och öns aktörer, med ett nära samarbete med kundtjänst.
• Avfallsutveckling (50 %): Du blir en drivande kraft i den långsiktiga utvecklingen av vår avfallsverksamhet. Dina arbetsuppgifter handlar om organisationsutveckling och omvärldsbevakning för att säkerställa att vi ligger i framkant när det gäller trender, lagstiftning och nya tekniska lösningar. Du har en central roll i att genomföra, bygga och utveckla nätverk och dialog i kontakt med våra målgrupper, och det är bra om du har med dig beställarkompetens gentemot externa leverantörer. Du arbetar aktivt med renhållningsordningen och stöttar kollegor med din expertis som kommunikatör i att utvecklingen av handläggning av ärenden samt tjänsteskrivelser.
Vem är du?
Vi ser att du har relevant utbildning och erfarenhet inom kommunikation och miljö/avfall eller motsvarande.
Har du goda kunskaper om lagstiftning och regelverk inom avfallsområdet är det meriterande.
Du har förmågan att självständigt driva projekt framåt och trivs med att ta egna initiativ. Samtidigt har du ett genuint intresse för hållbarhet och samhällsutveckling, vilket präglar både ditt engagemang och ditt sätt att arbeta.
Vi söker dig som är en doer med en strategisk blick. Du är en god skribent och kommunikatör som kan anpassa budskap för olika målgrupper. Vi erbjuder en meningsfull roll där du får vara med och göra verklig skillnad i en av Sveriges mest unika och vackra regioner.
Välkommen med din ansökan!
Om teknikförvaltningen
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle. Vi erbjuder även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter. Tillsammans arbetar vi med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
