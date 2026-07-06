Kommunikatör
Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet / Marknadsföringsjobb / Umeå Visa alla marknadsföringsjobb i Umeå
2026-07-06
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Om anställningenEnheten för demografi och åldrandeforskning - CEDAR utlyser tillsammans med Várdduo - Centrum för samisk forskning en kommunikatör. Anställningen är organisatoriskt placerad vid CEDAR, och arbetsuppgifterna är fördelade mellan CEDAR och Várdduo med 50 procent vid vardera enheten. Fysisk närvaro vid de båda enheterna är ett krav. Anställningen är på heltid och tillsvidare. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde sker 2026-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Umeå.
Om verksamheterna Enheten för demografi och åldrandeforskning - CEDAR vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten har till uppdrag att bygga, förvalta och tillgängliggöra demografiska och historiska databaser, bedriva forskning om demografi och åldrande samt verka för att banden mellan undervisning, forskning och infrastruktur stärks vid universitetet. Enheten har tre sektioner, varav en arbetar med infrastruktur och databaser och den andra är inriktad på forskning, därtill finns en stödsektion som ger stöd till de två övriga. Vid CEDAR finns också två av Vetenskapsrådets nationella infrastrukturer, CORS och SwedPop. Vid CEDAR arbetar cirka 46 medarbetare och 30 forskare vid någon av våra enheter i Haparanda, Jörn eller Umeå. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/enheten-for-demografi-och-aldrandeforskning/
Várdduo – Centrum för samisk forskning är en enhet vid den Humanistiska fakulteten som samordnar och initierar tvärvetenskaplig urfolksforskning i Sápmi och internationellt. Várdduo är en mötesplats för forskare och doktorander från olika discipliner, vars forskning har samiska eller urfolksrelaterade beröringspunkter. Enheten tillhandahåller en inspirerande forskningsmiljö och utgör en värdefull plattform för kreativa tankeutbyten som berikar forskningen på olika sätt. Som unikt kompetenscentrum för samisk forskning i Sverige är forskningsförmedling och samverkan en central del av verksamheten. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/vardduo-centrum-for-samisk-forskning/.
De som arbetar vid enheten är lärare/forskare och administrativ personal. Du kommer därför att ha ett nära samarbete med alla anställda.
Om dig Vi söker dig som är en erfaren kommunikatör med mycket god förmåga att arbeta med forskningskommunikation i samverkan med forskare, samhälle samt andra relevanta aktörer. Du är trygg i din professionella roll och har förmåga att självständigt planera, genomföra och utveckla kommunikationsarbete i forskningsnära miljöer. Du har god förståelse för hur akademisk forskning bedrivs och organiseras samt förmåga att snabbt sätta dig in i vetenskapliga texter, forskningsresultat och komplexa forskningsprojekt. Du kan på ett pedagogiskt och engagerande sätt översätta forskning till tydlig, relevant och målgruppsanpassad kommunikation för såväl akademiska som bredare målgrupper. Som person är du initiativrik, strukturerad och relationsskapande. Du har lätt för att bygga förtroendefulla samarbeten med forskare och andra medarbetare och trivs i en akademisk miljö.
ArbetsuppgifterSom kommunikatör vid CEDAR och Várdduo ansvarar du för att samordna den interna och externa kommunikationen, med fokus på forsknings- och vetenskapskommunikation i nationella och internationella sammanhang. Du utvecklar och genomför kommunikationsinsatser som gör forskningen synlig, tillgänglig och relevant för olika målgrupper, såsom beslutsfattare, forskarsamhället och civilsamhället. I arbetet ingår att producera redaktionellt innehåll, exempelvis populärvetenskapliga artiklar, forskningsnyheter och forskarporträtt samt att utveckla och publicera innehåll i webbmiljöer, sociala medier och nyhetsbrev. Du ansvarar även för uppdatering och underhåll av enheternas interna och externa webbplatser, stödjer forskare i kommunikation- och mediekontakter samt arbetar med kommunikation i samband med konferenser och andra evenemang. Rollen innebär även ett nära samarbete med andra kommunikatörer vid Umeå universitet och ett löpande arbete med omvärldsbevakning och utveckling av kommunikationsformer.
Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid i takt med att nya verktyg, kanaler och arbetssätt utvecklas samt utifrån verksamheternas behov. Publiceringsdatum2026-07-06Kompetenser
Akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap samt aktuell och flerårig relevant erfarenhet av (producerande) kommunikationsarbete
Erfarenhet av forsknings- eller vetenskaplig kommunikation, särskilt sammanfattning av forskning för allmänhet, myndigheter samt forskare inom andra fält
God förmåga att arbeta i miljöer med flera parallella uppdrag och målgrupper
Förmåga att arbeta med omvärldsbevakning inom forskning och samhälle
Grundläggande kunskaper i lagstiftning och riktlinjer som rör webb- och kommunikationsverksamhet
Erfarenhet av arbete med Office365 och relevanta kommunikationsverktyg
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av kommunikationsarbete vid universitet eller högskola
Erfarenhet av kommunikations- eller profileringsarbete inom forskningsverksamhet, särskilt forskningscentrum och forskningsinfrastruktur.
Kunskap om eller erfarenhet av arbete med urfolksfrågor och/eller kunskap om samiska perspektiv
Intresse för och vana vid omvärldsbevakning inom forskning och samhällsfrågor
Erfarenhet av arbete som syftat till att synliggöra forskning och dess samhälleliga betydelse.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
AnsökanAnsökan ska vara inkommen senast 2026-08-12 och skickas in via e-rekryteringssystemet Varbi. Din ansökan ska innehålla:Personligt brev med motivering till varför du söker anställningenCV/meritförteckningDokumentation av formella meriter (betyg, examensbevis, kursintyg etc.)
Övriga upplysningarUpplysningar om anställningen lämnas av:
• Föreståndare Lena Karlsson, CEDAR, lena.karlsson@umu.se
- Administrativ chef Bo Persson CEDAR, bo.persson@umu.se
- Föreståndare Christina Storm Mienna, Várdduo, christina.storm.mienna@umu.se
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Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
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901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet Kontakt
SEKO SEKO seko@umu.se 090-7865296 Jobbnummer
9992930