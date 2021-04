Kommunikatör - Adding People AB - Administratörsjobb i Jönköping

Adding People AB / Administratörsjobb / Jönköping2021-04-09VILKA ÄR VI?Vi på Moderskeppet hjälper Sveriges kreativa med en plattform fylld av onlinekurser. Nu vill vi anställa dig som behärskar rak och enkel kommunikation. Du är supertrevlig i text. Du skriver personligt med din egen röst!Redaktionellt arbete med text och bild blir ditt huvudredskap, på webb och i e-post. Plus ditt tänkande och din kreativitet.Läs mer om tjänsten här.VAD ERBJUDER VI?Du är med och formar framtiden i företaget samt dina ansvar och uppgifter. Du jobbar med att göra våra medlemmar supernöjda - det blir de när de lär sig. Därför hjälper du dem in i medlemskapet och in i vårt gigantiska utbud. Du håller medlemmarna uppdaterade om kurser, e-böcker och guider vi släpper, samt pekar ut alla guldkorn i vårt massiva arkiv.BRA ATT VETA.Tjänsten är på heltid, tillsvidareanställning.Placering är i Jönköping.Sista dag att visa ditt intresse är den 5 maj, urval sker löpande.Vid eventuella frågor, kontakta Cecilia Björkegren 0707-90 64 45.2021-04-09Sista dag att ansöka är 2021-05-05adding PEOPLE ABJärnvägsgatan 355315 JÖNKÖPING5683279