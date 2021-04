Kommunikatör - Ludvika kommun - Administratörsjobb i Ludvika

Ludvika kommun / Administratörsjobb / Ludvika2021-04-08Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med att effektivisera verksamheten för att frigöra medel till kärnverksamheterna i de övriga förvaltningarna. Förvaltningen arbetar med en hög grad av samordning och standardisering för att säkerställa helhetssyn, effektivitet och kvalitet. En annan mycket viktig del av verksamheten är att utveckla och förvalta kommunens gemensamma processer och arbetssätt.ArbetsplatsenHej nummer fyra! Vi är så glada att vi hittade dig. Varmt välkommen!Låt oss berätta lite om oss; dina nya kollegor. Vi är tre kommunikatörer som skojar med varandra, stöttar när det behövs och vågar säga vad vi tycker. Gemensamt har vi att vi verkligen gillar vårt jobb! Det går ut på att serva alla de människor som tillsammans utgör Ludvika kommun - våra kommuninvånare, företagare, besökare och alla andra som är intresserade av vad som händer här. Vi ger dem små glimtar av allt det bra, nödvändiga, eftertraktade och fascinerande som händer här (men också det som vi kan och vill bli bättre på).2021-04-08Vi tre har delvis olika arbetsuppgifter. En av oss kan allt om webbstrategier, en annan om grafisk produktion och den tredje skrev den här annonsen.Du är nummer fyra! Vi behöver dig, eftersom du kan skriva och fotografera obehindrat, vet hur man handskas med publicering på sociala medier, är ett pålitligt bollplank för tjänstemän och politiker i kontakten med medier, bidrar med språkhjälp och har is i magen när det hettar till (alltså det vi kallar för kriskommunikation).Du har en utbildning inom kommunikation, journalistik, eller något likvärdigt. Tidigare arbete som kommunikatör eller journalist är meriterande. Vi blir glada om du har erfarenhet av att hantera en kamera, kan komponera en kortare film och har erfarenhet av politiskt styrda organisationer. Om vi har riktig tur har du jobbat med kriskommunikation och har god lokalkännedom om Ludvika kommun.Vi gillar att du är självgående, tar egna initiativ och inte rullar tummarna i väntan på att något ska falla ner i ditt knä. Du sätter upp höga mål för dig själv och arbetar hårt för att uppnå dem. Du är serviceinriktad och tillmötesgående, med en vilja att hjälpa andra. Du har språklig analytisk förmåga, vilket gör att du förstår komplicerade underlag och kan skriva egna texter av hög kvalitet - som folk förstår. Det är ordning och reda på dig!Framför allt ser vi till dina personliga egenskaper, att du är en positiv kraft och kompletterar oss som grupp på ett bra sätt.Det här får du av oss!Om vi får det av dig, så kan vi erbjuda något ganska fint tillbaka. Vad sägs om en fantastisk variation av arbetsuppgifter, kontakter med mängder av positiva och engagerade medarbetare runtom i vår organisation och en ganska stor frihet att jobba med allt detta?Som anställd i Ludvika kommun får du också friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling, samt den trygghet det innebär att jobba inom en stor, kommunal organisation. Läs gärna mer på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.Ludvika kommun som plats erbjuder närhet till skiftande natur, hundratals aktiva föreningar, ett starkt och traditionsrikt kulturutbud och mängder av fritidsaktiviteter. Läs mer på ludvika.se/valkommen.AnställningsformTillsvidareanställning, heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse.Placeringsort: Ludvika.Antal platser: 1.Välkommen med din ansökan senast den 27 april 2021. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.UpplysningarArbetsgivare:Laila DufströmBiträdande kommundirektör0240-866 84Ki ErikssonVision Fackförbund0240-866 16Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-27Ludvika kommun5679380