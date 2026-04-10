Kommunikationsspecialist till Omsorgsförvaltningen
2026-04-10
Omsorgsförvaltningen står inför en stor utmaning. Utmaningen är att stärka och bibehålla vår personal samtidigt som vi nyttjar resurserna på ett effektivt sätt med bibehållen kvalitet för falubon. För att lyckas med förändringen behöver vi dig som brinner för en tydlig, transparant och engagerande kommunikation.
Tänker du att kommunikation är en central del i att skapa trygghet, tydlighet och delaktighet för Falubor, anhöriga och medarbetare? Då ser vi gärna att du söker jobbet som kommunikationsspecialist hos oss.
På omsorgsförvaltningen kommer du att ha stor möjlighet att utforma kommunikation i en verksamhet som berör många människors vardag. Omsorgsförvaltningen är en av kommunens största förvaltningar med cirka 900 medarbetare och ansvar för äldreomsorg samt stöd till personer med funktionsnedsättning.
I rollen arbetar du både strategiskt och operativt - från att utveckla långsiktiga kommunikationsinsatser till att hantera snabba informationsbehov i en verksamhet där mycket händer. Du är en stödresurs för förvaltningen och en viktig länk i hur vi når ut med tydliga och tillgängliga budskap till både medarbetare och medborgare.
Du arbetar nära verksamheten och i tät samverkan med kommunens kommunikationskontor. I den nya organisationen får du en nyckelroll i att skapa en enhetlig, professionell och tillgänglig kommunikation för hela förvaltningen.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Som kommunikationsspecialist ansvarar du för att stödja omsorgsförvaltningen i all kommunikation - internt och externt - och skapa budskap som bidrar till tydlighet, trygghet och delaktighet. Rollen innebär ett brett uppdrag där du arbetar både förebyggande och reaktivt, och är delaktig i att hantera kommunikationen vid allvarliga händelser. Du samverkar nära förvaltningsledningen, andra stödfunktioner och kommunens centrala kommunikationskontor.
Arbetet består bland annat av att:
planera, producera och utveckla intern och extern kommunikation
stödja chefer och verksamheter i kommunikationsfrågor
samordna förvaltningens webbredaktörer och bidra till en tillgänglig och användarvänlig webb
tillgänglighetsanpassa och språkanpassa information
delta i och arbeta med kriskommunikation i nära samarbete med ledning och kommunikationskontor (KKT)
samverka med stödfunktioner på förvaltningen inom t.ex. verksamhetsutveckling, införandeplanering, utbildningssamordning och kompetensförsörjning
bidra till planering och prioritering av kommunikationsinsatser utifrån verksamhetens behov och mål
Det här är en roll för dig som vill arbeta nära kärnverksamheten inom omsorgen - en samhällsbärande funktion där behoven är stora och utvecklingsfrågorna många. Här får du vara med i de mest aktuella frågorna som rör vård och omsorg och bidra till att möta framtidens utmaningar.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Högskoleutbildning eller motsvarande inom kommunikation eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
Erfarenhet av arbete med Sitevision eller annat motsvarande CMS-system
Erfarenhet av att utforma tillgänglig och målgruppsanpassad kommunikation
Erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete
Erfarenhet av digitalt kommunikationsarbete och arbete med webbplattformar
Erfarenhet av att skriva texter och formulera budskap för olika kanaler.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkortDina personliga egenskaper
Som kommunikatör arbetar du i en förvaltning där tempot växlar och där uppdragen kan spänna från daglig verksamhetsinformation till hantering av känsliga eller allvarliga händelser. För att trivas och lyckas behöver du vara trygg, lyhörd och analytisk, med förmåga att snabbt sätta dig in i olika frågor och anpassa budskapet till mottagaren.
Vi ser vidare att du är:
lyhörd och relationsskapande - bra på att bygga förtroende
serviceinriktad och har ett tydligt kundfokus gentemot både falubor, verksamhetens chefer och andra medarbetare
strukturerad och van att hantera flera uppdrag samtidigt
anpassningsbar och lösningsorienterad
initiativtagande och trygg i ditt självledarskap
bra på samarbetande och kommunikativ i din yrkesroll
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av webbtillgänglighetsdirektivet och användbarhetsfrågor
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av att arbeta med flerspråkig kommunikation
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Falu kommun använder kompetensbaserad rekryteringsmetodik. För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess kan arbetsprov och arbetspsykologiska komma att tillämpas.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317242".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Carina Renhuvud carina.renhuvud@falun.se
9846501