Kommunikationschef till Vellinge kommun
2025-09-26
Är du redo att driva och utveckla hela Vellinge kommuns kommunikation och ta arbetet till nästa nivå? Hos oss händer det mycket - vi satsar på öppenhet, service och innovation. Här driver vi evenemang, kultur och utvecklingsprojekt som gör vardagen enklare för invånarna. Som kommunikationschef får du en nyckelroll i att utveckla kommunikationsarbetet, stärka varumärket och visa Vellinge som en attraktiv plats att bo, leva och arbeta i. Välkommen med din ansökan till Isaksson Rekrytering!
Uppdraget
Som kommunikationschef leder du utvecklingen av Vellinge kommuns kommunikationsarbete och har det övergripande ansvaret för enheten med tio medarbetare. I enheten ingår både kommunikationsteamet och Vellinge Direkt - kommunens kundtjänst och förstalinje för frågor och service till invånarna. Tillsammans arbetar ni för att kommunikationen ska vara tydlig, tillgänglig och framåtblickande.Du leder det strategiska arbetet men är också nära vardagen. Du ansvarar för att driva och utveckla kommunens varumärke, press- och mediearbete, digitala kanaler och kriskommunikation.
Framöver väntar spännande projekt, bland annat att lansera en ny extern webbplats med fokus på service till invånare och att utveckla ett modernt intranät.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Utveckla intern och extern kommunikation, inklusive press, media, webb och sociala medier
Leda, coacha och utveckla kommunikationsenheten och Vellinge Direkt
Stärka kommunens varumärke och attraktivitet som arbetsgivare
Projektleda utvecklingen av ny extern webbplats och nytt intranät
Säkerställa professionell kommunikation i alla kanaler och stödja chefer och politisk ledning i kommunikationsfrågor
Ansvara för kriskommunikation och kommunens roll i krisledning
Kommunens talesperson till extern media.Profil
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare som motiveras av att driva utveckling. Du skapar engagemang, får med dig medarbetare och bygger relationer som bidrar till att ta kommunikationen till nästa nivå.Du är van att arbeta både strategiskt och operativt, ser helheten och hittar samtidigt lösningar i vardagen. Du trivs i en miljö där det händer mycket och har förmågan att prioritera när flera frågor pågår samtidigt.För oss är det viktigt att du är kommunikativ, lösningsorienterad och har lätt att skapa samsyn och driva arbetet framåt.Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom exempelvis kommunikation, media, journalistik, marknadsföring eller ekonomi
Flera års erfarenhet av att leda team och vara chef
God kunskap inom press- och mediearbete samt kriskommunikation
Erfarenhet av digital kommunikation, webb och sociala medier
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Erfarenhet från offentlig sektor är meriterandeÖvrig information
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss.
Kontaktuppgifter och ansökan
Rekryteringen hanteras av Isaksson Rekrytering för Vellinge Kommuns räkning, vilket innebär att du blir anställd direkt av Vellinge Kommun. Vid frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryteringskonsult: Ira Isaksson på 070-485 75 59 eller ira@isakssonrekrytering.se
Välkommen med din ansökan till Isaksson Rekrytering! Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 17 oktober. Ansök via vår hemsida - vi tar inte emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
