Vi söker en kreativ, driven och nyfiken kommunikationschef som med engagerade kollegor på Sportkontoret kommer ta Svensk Innebandys kommunikationskanaler till nya nivåer. Hos oss på Svenska Innebandy kommer du att vara en viktig del i arbetet att stärka innebandyns långsiktiga utveckling i Sverige - vi vill bli folksporten för alla, vi vill våga tänka nytt och göra skillnad i samhället.Låter det här som du, vill du vara med på resan? Läs vidare om tjänsten nedan och skicka in din ansökan.2021-07-07I rollen som kommunikationschef på Svenska innebandyförbundet kommer du vara ansvarig för ett team med drivna och skickliga kommunikatörer där du leder arbetet inom utveckling, du ansvarar också för den individuella utvecklingen för respektive medarbetare. Du har även ansvar över budget och avtal inom kommunikation.Du har övergripande kommunikationsansvar och leder arbetet inom enheten att nå målen i enlighet med Svensk Innebandys vision - att bli folksporten för alla.Som kommunikationschef kommer du ha tät kontakt med våra olika distrikt i syfte att stärka, stötta dem samt med din erfarenhet bidra till att utveckla deras kommunikation vid behov.Du rapporterar till generalsekreterare och arbetar i nära samarbete med kollegerna på din enhet samt på övriga enheter. Svensk Innebandys kärnvärden är inkludering, samverkan och nyskapande och vi arbetar ständigt över enhetsgränser för bästa resultat för innebandyns utveckling. Du kommer att leda arbetsgrupper för att, ur olika aspekter utveckla kommunikationen av Svensk Innebandys bredd- och elitsatsningar på ett nytänkande och optimalt sätt.Som person är du:ModigKreativUtåtriktadPrestigelösSamarbetsvilligDu har lätt för att entusiasmera och knyta kontakt med nya människor, du är också duktig att driva och leda andra framåt samt nyfiken när det gäller att testa nya idéer och pröva nya lösningar. Du delar vår värdegrund och värdeord.Vi ser att du som söker har dokumenterad erfarenhet i att leda medarbetare i ett kommunikationsteam där du uppnått goda resultat. Du är en god skribent både gällande redaktionellt journalistiskt material samt i sociala medier, och vet vad som lockar för att skapa engagemang inom olika målgrupper.Rollen innefattar en del resor inom Sverige och utomlands, framförallt när våra fyra landslag (seniorer och juniorer) spelar är du på plats - över hela världen.Vi ser att du som söker har:Arbetslivserfarenhet i en ledande befattning inom kommunikationArbetslivserfarenhet som tidigare kommunikatörUtbildning inom journalistik och/eller medieproduktion på universitetsnivåB-körkortSvenska och engelska i tal och i skriftMeriterande om du har:Tidigare erfarenhet i roll som kommunikationschefTidigare erfarenhet från kommunikation inom idrottsvärldenGoda kontakter och nätverk inom media och kommunikationArbetat internationelltOm Svensk InnebandySvensk Innebandys syfte är att erbjuda en enkel, rolig sport som alla kan utöva hela livet. Vi bidrar till ökad fysisk aktivitet, rörelserikedom och tar en aktiv roll i att bygga det svenska samhället. Vi har idag cirka 107 000 licensierade spelare och totalt beräknas över en halv miljon människor leka, träna och spela innebandy i Sverige i någon form varje vecka.Svensk Innebandys kärnvärden är inkludering, samverkan och nyskapande. Arbetsplatsen präglas av respekt och personligt ledarskap. Som person vill vi därför att du är:Varm och välkomnandeÖppen och självreflekterandeModig och nytänkandePassionerad och professionellVi strävar efter att testa nya idéer, riva gamla strukturer och göra skillnad i samhället. Gör du? Läs gärna mer om hur vi tänker i Svensk Innebandy Vill : https://innebandyvill.se/ Anställning:Tjänsten är på heltid och en tillsvidareanställning med provanställning i sex månader. Arbetet utförs huvudsakligen under kontorstid på Sportkontoret i Solna, men en del resor med övernattning samt kvälls- och helgarbete förekommer. Vi tillämpar individuell lönesättning relaterad till vår bransch (idrott). Kollektivavtal genom Unionen, Ledarna och Akavia.Din ansökan ska innehålla ett personligt brev och CV. Märk din ansökan "Kommunikationschef".Vi tar emot ansökningar endast via: jobb@innebandy.se Skicka din ansökan senast 2021-08-15.Kontakt:Frågor om tjänsten besvaras av:Sofia Haglund, HR-chef, tel: 072-204 93 43Mikael Ahlerup, Generalsekreterare, tel: 070 -585 36 46Övrigt:Vi behåller din ansökan med innehåll och person- och kontaktuppgifter under sex (6) månader från att vi offentliggjort vem som fått tjänsten. Därefter kommer vi att radera hela ansökan om du inte meddelar oss att behålla den i max två (2) år från att vi offentliggjort vem som fått tjänsten. Läs mer om hur Svensk Innebandy behandlar personuppgifter på: www.innebandy.se/gdpr Sista dag att ansöka är 2021-08-15Svenska InnebandyförbundetSundbybergsvägen 917121 SOLNA