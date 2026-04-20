Kommunikationschef
2026-04-20
Vill du leda kommunikation som gör verklig skillnad - för en hel kommun?
Vi söker en kommunikationschef som vill ta ett strategiskt helhetsgrepp om kommunikationen i Karlstads kommun och bidra till vår vision: Ett bättre liv i solstaden.
Som kommunikationschef leder du en av två avdelningar inom kommunikationsfunktionen på kommunledningskontoret. Avdelningen består av ett kvalificerat team som jobbar med strategisk kommunikation från planering till utförande Bland kompetenserna finns bland annat kommunikationsstrateger, filmare, art director och grafiska formgivare. Tillsammans driver ni kommunövergripande kommunikationsinsatser och utvecklar kommunikationen kopplat till våra viktigaste mål.
Du arbetar nära kommunikationsdirektören och den andra avdelningschefen inom funktionen och ingår i Ledningsgrupp kommunikation tillsammans med kommunikationschefer från kommunkoncernens förvaltningar och bolag. Förutom avdelningschef har du också rollen som kommunikationschef för kommunledningskontoret och ingår i förvaltningens stabsgrupp. Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att tillsammans med kommunikationsdirektören leda och utveckla strategisk kommunikation för hela kommunkoncernen och kommunledningskontorets kommunikation. Du ska driva på utvecklingen av kommunikation som profession och coacha medarbetare som samordnar större kommunikationsprojekt. Vi vill att du uppmuntrar till modig kommunikation i framkant. Du ska hålla ihop arbetet med varumärke, grafisk profil, språk och tonalitet, press och media samt kriskommunikation så att det är sammanhållet ur ett koncernperspektiv.
Förändringstakten är hög och efterfrågan på kommunikationshjälp är stor, vilket kräver att du som avdelningschef kan skapa struktur och prioritera i ett högt inflöde av behov och uppdrag. Tillsammans med dina kollegor i funktionens ledningsteam ska du bidra till att kommunikationsfunktionens avdelningar arbetar tillsammans med varandra och övriga verksamheter och inte i stuprör. Kvalifikationer
Du behöver ha universitets- eller högskoleutbildning inom kommunikation eller annan bakgrund som vi bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av att leda kommunikationsarbete i en komplex organisation, gärna inom offentlig sektor. Du behöver ha förmågan att prioritera och navigera i ett högt tempo.
Vi vill att du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och riktning. Du ska vara utvecklingsinriktad, handlingskraftig och ha lätt att fatta beslut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Hos oss på Kommunledningskontoret får du vara med och forma framtidens Karlstad. Vi arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun - allt för en positiv utveckling för dagens och framtidens Karlstadsbor.
Vi är cirka 300 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar utveckling i kommunkoncernen, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vårt uppdrag omfattar bland annat ekonomi, juridik, inköp, HR, kommunikation och IT. Vi är också en drivande kraft i kommunens arbete med digitalisering och innovation, där vi utvecklar smarta lösningar och nya arbetssätt som stärker både service och effektivitet.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Kommunledningskontoret, Kommunikationsavdelningen Kontakt
kommunikationsdirektör
Katarina Äleklint katarina.aleklint@karlstad.se 054-5401018
