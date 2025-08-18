Kommunikationschef
Är du en engagerad och erfaren ledare med gedigen bakgrund inom strategisk kommunikation? Vill du medverka till vårt mycket viktiga uppdrag genom att leda och utveckla vårt kommunikationsarbete? Vi söker dig till en ny roll som områdesansvarig kommunikationschef.
Var med och bidra till skolans framtid!
Om jobbet
Skolverket genomför ett omfattande förändringsarbete för att stärka vår interna styrning och organisation. Ett led i det är att samla kommunikationsarbetet i ett verksamhetsområde och inrätta en ny roll som kommunikationschef. Du får ett viktigt uppdrag att utveckla vår kommunikationsverksamhet och förflytta den från operativ till strategisk.
Du leder genom de fyra sektionscheferna på den nybildade enheten för kommunikation. Enheten ansvarar för att planera och samordna myndighetens externa och interna kommunikation samt driva strategisk utveckling inom området. Ni stödjer och ger vägledning åt verksamheten i kommunikationsfrågor, och ansvarar för innehåll och utveckling av myndighetens olika webbplatser. Enheten består av de fyra sektionerna Kommunikationssamordning, Redaktion, Digital närvaro och Presstjänst.
Som kommunikationschef är du ansvarig för verksamhetens mål och resultat. Utifrån Skolverkets strategiska plan formulerar du mål för kommunikationsverksamheten och leder din ledningsgrupp med de fyra sektionscheferna på ett sätt som motiverar, skapar engagemang och leder till utveckling. Du ansvarar för myndighetens digitala och tryckta utgivning. Du ansvarar också för att utveckla och förvalta Skolverkets strategiska riktning för kommunikation och du säkerställer att kommunikationsverksamheten proaktivt utvecklar arbetssätt för att möta framtida behov.
• * * * *
"Framtiden börjar i skolan. I det här jobbet har du en mycket viktig roll för att stärka Skolverkets mål och ambitioner. Enheten har drivna, yrkesskickliga och engagerade medarbetare och tillsammans kommer ni att lyfta vår kommunikationsverksamhet ytterligare."
• Lena Jenee, avdelningschef
• * * * *
Enheten för kommunikation tillhör Avdelningen för verksamhetsstöd, och du ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du är även adjungerad till myndighetens ledningsgrupp, och är kommunikativt stöd åt generaldirektören och den övriga myndighetsledningen. Ditt arbete är omväxlande och komplext med breda kontaktytor över hela myndigheten. Du tar ansvar för det kommunikativa perspektivet i genomförandet av regeringsuppdrag samt att myndighetens egna uppdrag sker på ett professionellt och kommunikativt skickligt sätt i syfte att utveckla myndighetens förtroende hos målgrupperna.
Att vara ledare på Skolverket innebär att du leder dig själv, leder med helhetsperspektiv, leder andra, leder i partnerskap och leder i relation till omvärlden. Du skapar förutsättningar för utveckling och förändring och du sätter tydliga ramar och förväntningar på dina medarbetare. Du leder på ett sätt som tillvaratar gruppens engagemang och kompetens. Din roll som bärare av Skolverkets kultur och värderingar är mycket viktig.
Du arbetar på vårt moderna och rymliga kontor i Solna Business Park. Du kan också ha möjlighet att arbeta upp till 50% på distans.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss behöver du stå för och leva upp till den statliga värdegrunden och till våra kärnvärden för medarbetarskap: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Läs mer på skolverket.se/jobb
I det här jobbet ska du ha
akademisk utbildning inom kommunikationsområdet eller annan utbildning som Skolverket bedömer som relevant
flerårig aktuell chefserfarenhet inom kommunikationsområdet inklusive verksamhets-, personal- och budgetansvar
flerårig aktuell erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete
goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med extern och intern kommunikation
erfarenhet av arbete med kriskommunikation och mediehantering
erfarenhet av att leda förändringsarbete
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande att du har erfarenhet av att leda genom andra chefer. Det är även meriterande med erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet samt att du har erfarenhet av att arbeta i en verksamhet som är under kontinuerlig mediebevakning.
Som person behöver du
ha en mycket god kommunikativ förmåga
ha förmåga att se helheten och ha ett brett perspektiv på verksamheten och målgrupperna
ha fokus på mål och resultat, samt planera och prioritera utifrån dessa
ha förmåga att skapa goda relationer och bidra till ett gott samarbetsklimat på alla nivåer.
Viktigt att veta
Sista ansökningsdag är den 15 september. Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras. Eftersom vi är en beredskapsmyndighet kan du vid anställning komma att krigsplaceras vid Skolverket.
När du registrerar din ansökan får du svara på några frågor i stället för att bifoga ett personligt brev. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du gör ansökan.
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en bra och likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats https://www.skolverket.se/om-oss/jobba-hos-oss.
