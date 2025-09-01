Kommunikationsansvarig, deltid/konsultuppdrag
Som kommunikationsansvarig får du en roll som är både strategisk och operativ med ansvar för att driva och utveckla företagets kommunikation. Rollen innefattar både extern och intern kommunikation och har en central position i organisationen. Kommunikationsansvarig rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen.
Energikontoret i Mälardalen är ett litet bolag med en samhällsviktig roll. Bolaget är ett kommunalägt aktiebolag. Det innebär att vår verksamhet regleras av både kommunallagen och aktiebolagslagen samt omfattas av GDPR, offentlighetsprincipen och tillgänglighetskrav.
Rollen som kommunikationsansvarig är central för oss men fyller inte en heltidstjänst. Vi söker därför någon som kan ta uppdraget på deltid ca 50-60 %, antingen som konsult eller anställd.
Vi söker dig med flerårig erfarenhet av en liknande roll. Du är strukturerad, kommunikativ och trivs bäst i samarbete med dina kollegor.
I ditt ansvar ingår att säkerställa att bolaget efterlever de juridiska krav som påverkar kommunikationsarbetet inom offentligt finansierad verksamhet, exempelvis webbtillgänglighetsdirektivet och dataskyddsförordningen (GDPR). Utöver detta förväntas du ansvara för att vi hanterar vårt varumärke på ett ansvarsfullt sätt. Du uppdaterar vårt pressrum, skapar storytelling och säkerställer att alla våra rapporter och material följer vår layout och vår grafiska profil.
Du agerar även som kommunikationsrådgivare och stöttar verkställande direktör, ledningsgrupp och medarbetare i kommunikationsfrågor.
Övrig information
Tjänsten är på deltid, 50-60%, och kan erbjudas som konsultuppdrag eller deltidsanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Placering: Huvudkontoret i Eskilstuna.
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka gärna in din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rekryteringen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Hanna Koponen på hanna.koponen@jobbet.se
Kvalifikationer
Erfarenhet av kommunikation för affärsutveckling, skapa och stärka varumärken, nå målgrupper och bygga förtroende genom strategiska budskap och innehåll
Goda kunskaper i InDesign och Acrobat
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av rörlig media
Erfarenhet av illustrationer
Om arbetsgivaren - Energikontoret i Mälardalen AB
Energikontoret i Mälardalen är ett av 14 regionala energikontor i Sverige med uppdrag att arbeta för hållbar energiomställning och minskad klimatpåverkan. Vi ägs av kommuner och är verksamma i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. Vi är ett expertorgan som driver lokala och regionala uppdrag samt kunskaps- och omställningsprojekt och vi samverkar med offentliga aktörer, näringsliv, myndigheter, lärosäten samt bransch- och intresseorganisationer. Vi arbetar i nätverk med 360 energikontor i Europa. Vårt verksamhetsområde omfattar Sörmland, Västmanland och Uppsala län med fysiska kontor i Uppsala och Eskilstuna. Så ansöker du
