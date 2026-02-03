Kommunekolog
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Miljökontoret, med ca 35 anställda, är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Hos oss finner Du en trivsam arbetsplats med kompetent personal, gott samarbete, stor delaktighet och en god stämning.
Du kommer att ingå i naturvårdsteamet tillsammans med tre andra ekologer och en rådgivare för biologisk mångfald. I teamet diskuterar vi gärna ärenden för att hjälpa varandra, öka allas kunskap samt skapa samsyn. Arbetet sker i nära samverkan med övriga kontor, förvaltningar och stadens bolag.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Som ekolog kommer du att vara en av stadens naturvårdsexperter som arbetar för att bevara, utveckla och visa upp den biologiska mångfalden. På stadens mark arbetar vi tillsammans med förvaltare av park, natur och skogsmark och ser till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden, särskilt i våra kommunala naturreservat och områden med högre naturvärden.
Vi deltar aktivt och i ett tidigt skede i Trollhättans stads planarbete för att uppmärksamma naturvårdsfrågorna i samhällsbyggnadsprocessen. Vi ska vara ett stöd och arbeta för att Trollhättans stad uppnår så hög naturvårdsnytta som möjligt. En del av vårt arbete är strategiskt och en del sker i projektform. Vi arbetar även med att visa naturen och dess värden för allmänheten på olika sätt samt svarar på frågor som rör natur- och vattenvård.
Det dagliga arbetet innefattar bland annat att granska remisser för bygglov, strandskyddsärenden och vattenverksamhet för att säkerställa att hänsyn tas till kommunens naturvärden. Vi utför också provtagning av sjöar och vattendrag i kommunen.
Vi jobbar med ständiga förbättringar och är öppna för nya idéer för att utveckla vårt arbetssätt, bedömningsgrunder och rutiner.
Vi tror på att glädje skapar handlingskraft. Genom att skratta, stötta och hjälpa varandra presterar vi bättre. Hos oss erbjuder vi dig även goda möjligheter till personlig utveckling. Vi är måna om att du ska må bra och erbjuder friskvårdsbidrag och förmånliga träningskort på flera olika träningsanläggningar via personalföreningen Rabatten. Dessutom erbjuder vi friskvård på arbetstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot ekologi/naturvård eller motsvarande. Det är meriterande om du har minst något års arbetserfarenhet som ekolog inom området, särskilt inom samhällsplanering och vattenvård. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra, tar ansvar och är trygg i dig själv. Du är lösningsorienterad och kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt. Det är viktigt att du kan strukturera och koordinera arbetet.
B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du passar in i gruppen.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
