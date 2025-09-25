Komminister till S:t Ansgars församling
2025-09-25
Vi söker en präst till S:t Ansgars församling - en plats mitt i ett mångkulturellt område där möten mellan människor, tro och traditioner är en naturlig del av vardagen. Vi är stolta medlemmar i nätverket Framtiden bor hos oss, där vi får dela erfarenheter, påverka och utvecklas tillsammans. Vår övertygelse är enkel: teologin blir trovärdig när den får ta form i praktiken.
Hos oss får du vara med och bygga framtidshopp och trygghet - både nära och i ett större sammanhang - tillsammans med ett varmt och kunnigt arbetslag.
Eskilstuna pastorat är fyra församlingar, två förskolor och en begravningsverksamhet. Stödfunktionen har en bred kompetens inom bland annat kommunikation, ekonomi, HR och fastighet, vilket gör att församlingarna kan fokusera på sin verksamhet.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett engagemang för ekumeniskt och interreligiöst arbete och vill vara med och utveckla vår församling i det mångkulturella sammanhang vi är en del av. En viktig del av uppdraget är att samverka pastoratövergripande och bidra till att vidareutveckla det ekumeniska arbetet. Här får du möjlighet att dela erfarenheter, bygga nätverk och engagera dig i meningsfulla projekt.
Samverkan sker även med kommunen och andra institutioner, samtidigt som prästens sedvanliga uppgifter ingår - såsom gudstjänster, kyrkliga handlingar, samtal och möten med människor i alla åldrar.
Tjänsten har sin bas i S:t Ansgars församling men omfattar även tjänstgöring i Västra Rekarne församling. Kvälls- och helgarbete ingår, liksom tjänstgöring under storhelger.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är prästvigd och medlem i Svenska kyrkan
• Har erfarenhet av gudstjänst, predikan och kyrkliga handlingar
• Erfarenhet av teologiska arbete kring ekumeniskt och interreligiösa relationer
• Har erfarenhet av själavård och enskilda samtal
• Har goda kunskaper i Officepaketet
• Uttrycker dig väl i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är positivt att du, utöver svenska, även talar engelska och/eller andra relevanta språk.
Vi söker dig som är teologiskt och liturgiskt trygg och har en god förankring i Svenska kyrkan. Som person är du stabil och har en god självinsikt, med förmåga att skilja på det professionella och det personliga i arbetsmässiga sammanhang. Du har en öppenhet för alla delar av församlingsarbetet och brinner för mötet med människor i alla åldrar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi ser fram emot din ansökan!
Vad erbjuder vi dig?Vi erbjuder individuell lönesättning, ett generöst friskvårdsbidrag och utbildningar som bidrar till din kompetensutveckling. Inte minst erbjuder vi dig kompetenta och engagerade medarbetare.Övrig information
Domkapitlets intervjuer är 27/10. I denna rekrytering kommer du få uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
