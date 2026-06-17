Komminister till S:t Ansgars församling
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2026-06-17
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Nu söker vi en komminister som vill vara med och utveckla vårt arbete bland barn, ungdomar och unga vuxna. Hos oss får du möjlighet att kombinera ett engagerat arbete i en mångkulturell stadsförsamling med tjänstgöring i en levande landsbygdsförsamling – en unik kombination som ger både bredd, variation och stora möjligheter att göra skillnad.
Om arbetsplatsen
Eskilstuna pastorat består av fyra församlingar, två förskolor och en begravningsverksamhet. Pastoratets stödfunktioner har bred kompetens inom bland annat kommunikation, ekonomi, HR och fastighetsförvaltning, vilket skapar goda förutsättningar för församlingarna att fokusera på sitt grundläggande uppdrag.
S:t Ansgars församling ligger mitt i ett mångkulturellt område där möten mellan människor, språk, kulturer och traditioner är en naturlig del av vardagen. Församlingen omfattar två kyrkor, nio anställda medarbetare och ett stort antal engagerade ideella. Tillsammans med Västra Rekarne församling, vår landsbygdsförsamling med sex medarbetare, bildar vi ett gemensamt arbetslag där samarbete, gemenskap och ömsesidigt stöd präglar vardagen.
Båda församlingarna befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vi satsar långsiktigt på barn, unga och konfirmandarbete och ser en positiv utveckling både i verksamhetens omfattning och i antalet deltagare. Här finns ett genuint engagemang och en vilja att tänka nytt, samtidigt som vi står stadigt i Svenska kyrkans tro och tradition.
Nu söker vi dig som vill vara med och ta nästa steg tillsammans med oss.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett engagemang för ungdomars livsfrågor, gemenskap och tro. Du är relationsskapande, trygg i din identitet som präst och ser värdet av att bygga förtroendefulla relationer över tid. Du trivs i samarbete med andra och har förmåga att inspirera såväl unga som kollegor och ideella medarbetare.
För att trivas som komminister hos oss får du en viktig roll både strategiskt och operativt. Du kommer att vara en drivande kraft i utvecklingen av församlingarnas arbete bland barn, ungdomar och unga vuxna, i nära samarbete med pedagoger, musiker, ideella ledare och övriga medarbetare.
I uppdraget ingår att utveckla arbetet bland barn, ungdomar och unga vuxna, planera och genomföra konfirmandarbete, medverka i läger, ungdomssamlingar och andra mötesplatser för unga. Bidra till att skapa trygga och inkluderande sammanhang där unga människor kan växa i tro, gemenskap och ansvar utveckla former för ungas delaktighet i gudstjänst- och församlingsliv
Utöver detta ingår sedvanliga prästuppgifter såsom gudstjänster, kyrkliga handlingar och själavård.
Din huvudsakliga placering är i S:t Ansgars församling, men tjänstgöring sker även i Västra Rekarne församling.
Tjänsten innefattar dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är prästvigd i Svenska kyrkan
• har god digital kompetens
• uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift
• har B-körkort (tillgång till egen bil är positivt)
• har erfarenhet av och-/eller dokumenterat engagemang i arbete med ungdomar, unga vuxna eller konfirmander är meriterande.
Vi söker dig som vill vara en följeslagare för unga människor på deras väg genom livet. Du har ett genuint intresse för ungdomars vardag, frågor och framtid och känner dig bekväm i samtal om tro, identitet, mening och existentiella frågor.
Du är väl förankrad i Svenska kyrkans tro, tradition och liv, samtidigt som du har mod att tänka nytt och vilja att utveckla kyrkans närvaro i dagens samhälle. Du ser möjligheter snarare än hinder och har idéer om hur kyrkan kan vara relevant för nya generationer.
Vi tror att du uppskattar ett levande gudstjänstliv där kyrkoårets rytm får ta plats och där barn, ungdomar och unga vuxna är självklara deltagare och medskapare.
Som person är du trygg, stabil och ansvarstagande. Du har lätt för att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat. Samtidigt är du initiativrik, strukturerad och har förmåga att omsätta idéer till handling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder individuell lönesättning, ett generöst friskvårdsbidrag och utbildningar som bidrar till din kompetensutveckling. Inte minst erbjuder vi dig kompetenta och engagerade medarbetare.Övrig information
Domkapitlets intervjuer sker 31 aug.
Inför en anställning hos oss behöver du visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Tjänsten innefattar dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330959". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna pastorat
(org.nr 252004-9053)
631 04 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Kontakt
Församlingschef S:t Ansgars församling
Caroline Larsson (tillgänglig v. 25-30) caroline.larsson@svenskakyrkan.se 016-403 37 28 Jobbnummer
9967135