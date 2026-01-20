Kommersiell Operatör till St1
St1 söker en Kommersiell Operatör till sitt nordiska team i Mölndal, en roll för dig som vill kombinera affärsnära administration med daglig kontakt med kunder och leverantörer i en internationell miljö. Du får en nyckelroll i flödet kring försäljning, inköp och distribution av oljeprodukter. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som Kommersiell Operatör på St1 blir du en del av det nordiska teamet inom affärsområdet Marint, med placering på kontorshotell i Mölndal. Tillsammans med 5 kollegor i Sverige och ytterligare medarbetare i Norge ingår du i ett tajt team som ansvarar för försäljning och distribution av oljeprodukter till den marina branschen, rederier, återförsäljare och traders.
I rollen har du daglig kontakt med både kunder och leverantörer, där den största delen av kommunikationen sker på engelska. Du ansvarar för att hantera och koordinera operationella och administrativa uppgifter kopplade till inköp, försäljning och leveranser. Exempel på arbetsuppgifter är orderläggning, orderbekräftelser, prissättning, bokning av leveranser och pumpningar samt kontering av fakturor.
Du arbetar i nära samarbete med interna funktioner och ser till att processer och egenkontroller fungerar och utförs i tid. Rollen kräver ett professionellt bemötande och en god förmåga att bygga relationer med externa kontakter. Eftersom verksamheten pågår dygnet runt, kan du ibland behöva vara tillgänglig utanför kontorstid vid akuta ärenden.
Du erbjuds
• På St1 sätts din säkerhet och ditt välmående alltid i första rummet. De erbjuder en öppen och inkluderande arbetsmiljö där du blir respekterad och får förtroendet att ta egna initiativ. I en praktisk och informell kultur och i en verksamhet som ständigt utvecklas, finns det gott om utrymme att utforska nya idéer och anta nya utmaningar. St1 stöttar din utveckling genom ledarskap, kontinuerligt lärande och möjligheter att växa över team- och landsgränser.
• Du erbjuds förmåner såsom bonusprogram, lunchförmån, friskvårdsbidrag, kollektivavtal, gruppförsäkringar, personalrabatter och mycket mer.
• En platt organisation där dina idéer värdesätts högt, vilket ger unika möjligheter att påverka, forma din roll och utvecklas internt. Du får möjlighet att arbeta i en organisation med hög specialistkompetens, där du erbjuds både stöd, lärande och professionell utveckling.
• Arbetsplatsen präglas av St1:s anda - nyfiken, engagerad och omtänksam - samt deras kärnvärden: transparens, rättvisa, hållbarhet och lika möjligheter.
"Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas med stora möjligheter, nya ansvarsområden och chansen att arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en internationell miljö."
Ola Jintoft, Chef för Marine Sales, Sverige
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för prissättning av oljeprodukter
• Ansvara för bokning av leveranser och koordination av pumpningar
• Hantera orderläggning och skicka orderbekräftelser
• Kontera och kontrollera fakturor
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskoleutbildning inom exempelvis ekonomi, finans, logistik eller sjöfart
• Har minst 4 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Goda kunskaper i Microsoft Word, PowerPoint och Excel
• Har goda kunskaper i svenska och engelska då båda språken används i arbetet
Det är meriterande om du har
• Arbetat inom en liknande bransch
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Noggrann
• Stresstolerant
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vi söker dig som är duktig på att planera, genomföra och följa upp de projekt du driver. Vi ser att du är en naturlig relationsskapare som tycker om att kommunicera och ha många kontakter. Du är strategisk och har en förmåga att se och förklara de långsiktiga konsekvenserna vid beslutsfattande samt förstår hur din roll påverkar bolagets visioner och mål. Utöver det är du problemlösande och strukturerad i ditt arbete och mån om att dela med dig av din kunskap till andra. För St1 är personlig drivkraft och engagemang liksom integritet, nytänkande och professionalism viktiga egenskaper.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
"St1 är ett energitransformationsbolag med visionen att bli den ledande producenten och leverantören av CO2-medveten energi. St1 är verksamt i Finland, Sverige, Norge och Storbritannien. Bolagets energiportfölj omfattar oljeprodukter, biogas, hållbart flygbränsle (SAF), förnybar diesel (HVO) samt solenergi.
Därutöver driver St1 flera omfattande omställningsprojekt inom energiområdet, bland annat omställningsinvesteringar vid oljeraffinaderiet i Göteborg. St1 har cirka 1 250 servicestationer i Finland, Sverige och Norge. Detaljhandelsnätverket erbjuder mötesplatser med drivmedel, ett växande antal laddstationer för elfordon och biogastankning för tung trafik, samt biltvättar, fristående närbutiker och restauranger.
Tillsammans är vi över 1 000 nyfikna, engagerade och omtänksamma medarbetare som vill förändra spelplanen. Är du redo att utmana det vanliga tillsammans med oss?"
Läs mer om St1 här! Ersättning
