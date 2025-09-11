Kommande uppdrag inom HR & lön
2025-09-11
Vill du arbeta med HR eller lön och samtidigt utveckla din kompetens i spännande uppdrag hos olika arbetsgivare? Som konsult via Poolia får du möjlighet att bredda din erfarenhet, testa nya branscher och bidra med din kompetens där den behövs som mest.
Detta är en intresseannons vilket innebär att du inte söker en specifik tjänst, utan lämnar din profil till oss inför kommande uppdrag. När nya möjligheter dyker upp matchar vi dem mot din bakgrund och dina mål.
Som konsult hos Poolia blir du anställd av oss men arbetar ute hos våra kunder i uppdrag som varierar i längd och omfattning. Det kan handla om roller inom HR-administration, rekrytering och onboarding, löneadministration, employer branding eller andra specialist- och generalistuppdrag inom HR-området.
Vi samarbetar med både större och mindre organisationer, vilket ger dig möjlighet att bygga erfarenhet i olika miljöer och skapa ett brett nätverk. Du får tryggheten i en arbetsgivare som stöttar din utveckling samtidigt som du får variationen i att arbeta i olika uppdrag.
Exempel på roller som är eftertraktade hos våra kunder är:
HR Business Partner
HR Administratör
HR Specialist
People Partner
Löneadminstratör
Lönespecialist
Vem är du?
Vi välkomnar både dig som är i början av din karriär med några års erfarenhet, och dig som har en längre bakgrund inom HR, personalvetenskap eller löneadministration.
För att trivas i konsultrollen ser vi gärna att du är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att möta nya människor och arbetsmiljöer. Du har en vilja att utvecklas och är nyfiken på att bidra med din kompetens i olika sammanhang.
Känner du igen dig? Skicka in din intresseanmälan redan idag, så kontaktar vi dig när vi har uppdrag som matchar din profil!
Om verksamheten
Poolia är ett av Sveriges mest erfarna företag inom rekrytering och personaluthyrning inom tjänstemannasektorn. Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Som konsult hos Poolia får du dessutom tillgång till en engagerad och närvarande Konsultchef som följer dig genom hela uppdraget. Vi finns här som stöd, ser till att du trivs i din roll och hjälper dig att utvecklas både professionellt och personligt. Vårt mål är att du ska känna dig trygg och uppskattad som en viktig del av vårt team. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
