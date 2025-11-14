Kombitjänst kök och lokalvård Klövsjö
2025-11-14
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Är du en noggrann och flexibel person som är intresserad av arbete inom både kök och lokalvård? Då kan du vara den vi söker efter för kombinerad tjänst som köksbiträde- och lokalvårdare till våra verksamheter i Klövsjö. Arbetet är omväxlande och gäller utifrån de förutsättningar som finns på respektive arbetsplats.

Dina arbetsuppgifter
I Bergs kommuns köks- och lokalvårdsverksamhet sätter vi gästen i fokus. Ett av våra huvudmål är att laga maten där våra gäster finns och att alla, såväl gammal som ung, ska få sin mat tillagad med glädje och nyfikenhet. Vi jobbar även för att allt vi tillagar och serverar skall ske i klimatsmart anda, ur ett lokalt, hållbart och näringsrikt perspektiv. Genom en god och effektiv lokalvård tillhandahåller vi ändamålsenliga lokaler för våra gäster, så att de kan utföra sitt arbete och nå sina mål.
Som lokalvårdare arbetar du med daglig lokalvård inklusive storstäd, golvvård och fönsterputsning. Arbetet är självständigt och görs utifrån fastställda rutiner, riktlinjer och checklistor. I rollen som köksbiträde arbetar du med att bereda god och näringsriktig mat till de barn, ungdomar och vuxna som arbetar inom kommunens skola, förskola och äldreomsorg. Detta innebär i huvudsak tillredning av mat, samt ansvar för att planera, utföra och följa upp livsmedelsbeställningar och andra köksartiklar. Som köksbiträde innehar du även det övergripande ansvaret för upprätthållande av god hygien i köksmiljön. Kvalifikationer
Vi söker dig som har någon form av gymnasial utbildning inom lokalvård, kök, storkök, restaurang, eller annat område vi bedömer vara likvärdigt. Eftergymnasial utbildning inom motsvarande områden är meriterande. Vi välkomnar även dig som saknar formell utbildning, men som har praktisk erfarenhet från arbete inom kök och/eller lokalvård. Erfarenhet av enklare arbete via dator är ett krav, då detta används regelbundet vid olika former av dokumentation under arbetsvardagen. Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, samt körkort för personbil (B-körkort).
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är en ansvarstagande person, mycket noggrann och som trivs med självständigt arbete. Vidare är du flexibel och har såväl förmåga som vilja att se lösningar och möjligheter i det dagliga arbetet. Då den här tjänsten innehåller arbete på flera olika verksamheter behöver du också ha god förmåga till samarbete och kunna bidra till en öppen och utvecklande arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet. Vi har även en förmånsportal med en rad olika erbjudanden samt ett årligt friskvårdsbidrag.
Tjänsten är tillsvidare på heltid, med tillträde snarast möjligt (enligt överenskommelse). Urval och kallelse till intervju sker löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan till oss inom kök- och lokalvårdsverksamheten i Berg kommun!
Kontaktinformation
Emmalina Flodén, Enhetschef, 0687-161 00, emmalina.floden@berg.se
Fackliga representanter, Kommunväxel, 0687-161 00
Joanna Sundin, HR-konsult, 0687-161 36, joanna.sundin@berg.se
Arbetsplats
845 97 Klövsjö Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Emmalina Flodén emmalina.floden@berg.se 0687-161 00
