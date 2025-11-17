Kombinerad Flis- och Tankchaufför i Piteå
2025-11-17
Hur ser din arbetsdag ut?
Beroende på om du kör flisbil eller tankbil ser dagarna lite olika ut. Du är stationerad i Piteå och tjänsten är heltid.
Som flischaufför består jobbet av att leverera olika biobräslen och sågat virke till och från sågverk, pappersindustrier, byggvaruhus mm i Norrbotten och Västerbotten. Du lastar oftast själv med traktor. Körschema, ordrar och körsedlar hanteras via dator.
Som tankbilschaufför levererar du petroleumprodukter till Skelleftebränslens och Skoogs kunder i hela Norr- och Västerbotten. Du får uppdrag via dator och planerar utifrån det din egen rutt.
Vi söker dig som
Tycker det är roligt att ha ett varierande arbete, utföra nya arbetsuppgifter och träffa många kollegor och kunder. Du kommer att täcka upp för kollegor vid deras frånvaro och då du inte är inplanerad på någon körning kommer du att köra flisbil.
Du är ansvarsfull, strukturerad och lockas av att vara en del av ett växande företag med höga ambitioner där du kan utvecklas. Du har erfarenhet av att köra tung lastbil och släp och det är meriterande om du har ADR-tank. Saknas det bekostar vi din utbildning. Det är även viktigt att du kan svenska i tal och skrift då du är företagets representant ute hos kunder.
Du trivs såklart med chaufförsyrket och är mån om att utföra ett bra jobb. Du är bekväm med att fatta egna beslut och känner ett engagemang för att jobben vi utför alltid håller en hög nivå.
Vi ska vara det ledande bolaget på de områden vi väljer att verka och vi ska ligga i framkant av utvecklingen. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med en personlig framtoning där människor trivs att arbeta och våra kunder ska alltid känna sig trygga när de anlitar oss som leverantör.
Företaget Kaj Johanssons Åkeri är ett familjeföretag som nu är inne på tredje generationens företagare. Företaget ingår i Kaj Johansson Gruppen där även Allmiljö är ett helägt dotterbolag. Verksamheten i koncernen bedrivs inom fyra huvudsakliga affärsområden: Transport & Logistik, Mark & Anläggning, Täkt & Maskin och Slam & Renhållning. Koncernen har drygt 240 anställda och omsätter ca 500 miljoner. Huvudkontor, verkstad och lager ligger i Vännäsby och ett kontor i Umeå.
Det som kännetecknar oss är att vi är personliga - vi är pålitliga, uppriktiga och ärliga människor som personligen levererar våra tjänster och produkter. Vi är modiga - vi går vår egen väg och vi gör alltid det vi tror på. Läs gärna mer på eller www.kajs.se. www.allmiljo.se
Intresserad? Vi går igenom ansökningarna löpande så ansök så snart som möjligt. har du frågor kontakta gärna Peder Sandström eller Johan Gunillasson.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaj Johanssons Åkeri AB
(org.nr 556144-1428) Arbetsplats
Kaj Johansson Gruppen Kontakt
Peder Sandström peder.sandstrom@kajs.se 090-349 60 25 Jobbnummer
9608013