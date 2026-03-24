Kökspersonal till residenset
2026-03-24
Vill du arbeta i ett kök där ambitionen är småländskt värdskap i världsklass?
I residensets kök får du vara med och skapa måltider som håller hög kvalitet och spelar en viktig roll i länets officiella representation.
Här möts säsong, hållbarhet och ett varmt värdskap i en miljö där ditt ansvar och din yrkesskicklighet verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-03-24Beskrivning
Residenset är en del av länets statliga representation och används vid officiella besök, mottagningar och arrangemang. Som timanställd blir du en viktig del av helheten och bidrar till att skapa måltider som håller hög nivå både smakmässigt och hantverksmässigt. Eftersom våra uppdrag varierar över året är arbetet timbaserat och kan med fördel kombineras med studier eller eget företagande. Dina arbetsuppgifter
Du arbetar i en miljö där hållbarhet, lokala råvaror och småländskt hantverk är en naturlig del av vardagen. I rollen ingår att förbereda och tillaga mat till residensets officiella arrangemang och mottagningar. Du arbetar med lokala råvaror och följer kökets rutiner enligt kravcertifiering och livsmedelshygien. Arbetet innebär att planera och organisera dina arbetsmoment på ett självständigt och strukturerat sätt, samtidigt som du arbetar nära servispersonalen. Du deltar även i disk, rengöring och återställning av köksmiljön efter avslutade arrangemang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- kockutbildning eller flerårig erfarenhet av arbete i kök
- god känsla för smaker och kvalitet
- förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för egna arbetsmoment
- erfarenhet av att arbeta strukturerat och följa rutiner inom livsmedelshygien
- intresse för närproducerade råvaror och hållbar matlagningDina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, ansvarstagande och trygg i att arbeta självständigt i ett mindre kök där varje detalj räknas. Du håller ordning omkring dig, tar ansvar för dina arbetsmoment och bidrar till ett lugnt och metodiskt arbetsflöde. Samtidigt bidrar du till en god arbetsmiljö genom att samarbeta prestigelöst med kollegor och är en del av ett värdskap där kvalitet, omtanke och respekt för råvaran är centrala delar av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Om företaget
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet som arbetar med att genomföra riksdagens och regeringens beslut samt att driva utvecklingen i länet. Med cirka 220 engagerade medarbetare med olika expertkompetenser strävar vi efter ett hållbart Kronoberg. Vårt kontor ligger centralt i Växjö, och vi värdesätter en arbetsplats präglad av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.
Vi vill att alla ska känna sig välkomna och värdefulla hos oss. Utöver meningsfulla arbetsuppgifter erbjuder vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid, med möjlighet till distansarbete. Vi ser mångfald som en styrka och uppskattar kunskaper i minoritetsspråk.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap. Som tillsvidareanställd blir du därför krigsplacerad på Länsstyrelsen Kronoberg. Vissa tjänster är säkerhetsklassade, vilket innebär att en godkänd säkerhetsprövning krävs före tillsättning. Vid tillsvidareanställning tillämpar vi sex månaders provanställning.
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. Ersättning
Ersättning utgår per arbetad timme Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-2021-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Kronobergs län
(org.nr 202100-2296) Arbetsplats
Länsstyrelsen Kronoberg Kontakt
Malin Blom, enhetschef 073-3708288 Jobbnummer
9816134