Köksmedarbetare Stockholm
2026-02-17
Rollin' Burgers är ett gatukök vid Sankt Eriksplan i Stockholm. Vi jobbar med högt tempo, bra stämning och fokus på kvalitet. Menyn består idag primärt av hamburgare och vi har planer på att utöka sortimentet framöver. Vi har även planer på att expandera och öppna ytterligare en enhet till sommaren.
Nu söker vi en ny köksmedarbetare till teamet. Rollen passar dig som gillar att ha många bollar i luften, är prestigelös och vill utvecklas. Du behöver inte kunna allt från start - vi letar efter rätt inställning och någon som vill lära sig.
Vi ser att du har restaurang- och hotellutbildning eller motsvarande erfarenhet från restaurang/storkök/snabbmat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: jobb@rollinburgers.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rollin' Burgers AB
Torsgatan 48A
113 37 STOCKHOLM Arbetsplats
