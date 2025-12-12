Köksmästare sökes

Restaurang PHS AB / Kockjobb / Täby
2025-12-12


Hej!
Vi på Pont söker en ny erfaren köksmästare. Vill du ha en ny arbetsplats där nya ideer och gott samarbete är lika viktigt som god mat?
Detta är en krog med fina möjligheter, vackert beläget och redan välbesökt.
För vår del kan du bestämma egna tider, men viktigt att självklara uppgifter som inköp, schemaläggning och utbildning/rutiner fungerar smidigt.
Mycket nu över jul och nyår men vi vill gärna träffa dig så snart som möjligt, få berätta mer och även höra från er.
Maila gärna din ansökan med rubriken "köksmästare" många som skriver ibland som inte borde, snälla va uppmärksam på att vi endast svarar på seriösa ansökningar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: philip@restaurangpont.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksmästare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang PHS AB (org.nr 559271-1450), http://www.restaurangpont.se

Arbetsplats
Restaurang Pont

Kontakt
Ägare
philip drottgren
philip@restaurangpont.se
0707520423

Jobbnummer
9643008

