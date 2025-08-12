Köksmästare

Conic Restaurants AB / Kockjobb / Kristianstad
2025-08-12


Vi söker nu en köksansvarig till Subway i Kristianstad.
Tjänsten innebär i korthet att vara ansvarig för att rutiner följs i restaurangen. Detta kräver en gedigen erfarenhet av att arbeta på Subway. Vi ser att du som sökande har minst 3 års arbetserfarenhet från Subway.
Du jobbar tillsammans med restaurangchefen för att skapa en härlig arbetsplats där både kollegor och kunder trivs!
Vi söker dig som är noggrann och ställer höga krav på alltifrån att brödet är perfekt bakat till den perfekta kundservicen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
E-post: gustav@conic.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Conic Restaurants AB (org.nr 556754-6261)

Jobbnummer
9455322

