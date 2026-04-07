Kökshjälp / Wok-assistent Mamà Thai & Sushi
OmniTaste Express AB / Restaurangbiträdesjobb / Kungälv
2026-04-07
Vi söker en snabb och driven person som kan avlasta i köket.
Du jobbar nära kocken och hjälper till att hålla tempot uppe under service.Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Förbereda råvaror
Hjälpa vid wokstation
Packa beställningar
Disk och ordning
Vi söker dig som:
Är snabb och stresstålig
Gillar högt tempo
Är noggrann och ansvarstagande
Erfarenhet är meriterande men inget krav.
Tjänst
Deltid / timanställning
Kvällar och helgerErsättning
130-150 kr/hÖvrig information
Du behöver bo i närheten
Ansökan: info@mamathai.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: info@mamathai.se Arbetsgivare OmniTaste Express AB
(org.nr 559477-5289)
Valnäsgatan 18, Restaurang Mamà thai & sushi (visa karta
)
442 52 YTTERBY Arbetsplats
Mamà thai & sushi Jobbnummer
9840930