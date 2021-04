Kökschef till Gällnö sommarkrog - Visit Gällnö AB - Kockjobb i Värmdö

Prenumerera på nya jobb hos Visit Gällnö AB

Visit Gällnö AB / Kockjobb / Värmdö2021-04-05Vi söker en kökschef som kan arbeta och bo i skärgården juni-augusti. Personalbostad finns. Vi tillsätter tjänsten löpande, skicka din ansökan idag!Gällnö är en sommarpärla i mellersta skärgården utanför Värmdölandet, cirka 90 minuters båtfärd från centrala Stockholm. Under ett par sommarmånader förvandlas den annars så stilla byn till en liten metropol med vandrarhem, bar, handelsbod och café. Under äppelträden vid baren kan man slå sig ner för att äta en bit mat eller bara ta ett glas vin.Menyn består av medelhavsinspirerad sommarmat, mycket snacks, sallader och grillat. Vi arbetar med några stckholms bästa leverantörer av grönsaker, kött, fisk och vin, vi importerar ostar direkt från Frankrike och lägger väldigt stor vikt vid att hitta dom bästa råvarorna. Rekommenderade i White Guide som ett ställe med toppstämning!Sen starten 2010 så har vi blivit ett större och större kompisgäng mellan 25-35 år som arbetar och bor tillsammans från midsommar till mitten av augusti. Några av oss har tidigare arbetat med service eller i kök och vissa av oss har lärt oss yrket på Gällnö. Gemensamt är att vi alla har ett stort intresse för mat och dryck. Sommaren 2019 var vi 16 tjejer och 14 killar som arbetade tillsammans.Till sommaren 2021 söker vi någon att styra köket. Det är en tjänst som innebär stort ansvar för planering av inköp, schema och hur arbetet i köket ska utföras och delas upp. Många av våra anställda är unga och jobbet hos oss är ofta deras introduktion till restaurangbranchen. Det ställer krav på dig som ledare. Vi lagar enkel mat men i ett högt tempo. På en bra sommardag kan vi ha ca 300 matgäster. Det här är en tjänst för dig som minst har ett par års erfarenhet.Vi ser gärna att du har ett par års arbetslivserfarenhet från kök, bar eller servis alternativt relevant utbildning. Vi söker någon för att leda köket, stå i luckan, grilla på vår kolgrill, göra köksprepp, bartenders och servis. Högsäsongen är mellan midsommar och skolstart och vi söker främst dig som kan arbeta som minst vecka 28-32 men för rätt person kan vi erbjuda mer. Arbetet innebär många och ofta långa dagar så vi söker dig som gillar att arbeta! Då vi arbetar med att ge våra gäster den bästa möjliga upplevelsen, är ett tight team och bor tillsammans så söker vi dig som älskar att jobba (och bo!) med människor!Från artikel i SVD 17/8-2020:"Det är lite som den där grekiska ön du bara råkar hamna på. En ö som ligger i skymundan, men nära, och ändå är så olik sina större grannar. Den är inte belamrad med turister eller souvenirer, och det genuina har inte gjort avkall för att passa in i en turistig mall. Dessutom har du inte ätit bättre på hela resan. Så känns det när man kommer till Gällnö."2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-05-15Visit Gällnö ABGällnö Bar13033 GÄLLNÖBY5671784