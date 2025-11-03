Kökschef sökes till Pysslingen Utforskarna i Lund
AcadeMedia Grundskolor AB / Kockjobb / Lund Visa alla kockjobb i Lund
2025-11-03
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AcadeMedia Grundskolor AB i Lund
, Kristianstad
, Huddinge
, Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Välkommen till Lund - mitt i Skånes matmecka, en plats där mat och lärande möts varje dag.
Förskolan Utforskarna är en förskola med plats för 150 barn som ligger i området Linero utanför Lund. På förskolan har vi fokus på rörelse och hållbarhet vilket hänger starkt ihop arbetet som sker i köket och vad vi stoppar i oss och att vi bygger hållbara barn som ska orka hela dagen på förskolan. Köket är nytt och har väl tilltagen maskinpark och bra förutsättningar för att skapa måltider som möter våra visioner. Vi söker efter dig som trivs i mötet med barnen på förskolan och ser den pedagogiska måltiden som en naturlig del av din arbetsdag.
I vårt kök jobbar vi i ett team som just nu består av totalt tre personer där vi hjälper varandra med det som behövs göras utifrån vår service till våra mottagningskök samt egen verksamhet. Det huvudsakliga arbetet i köket består av planering, inköp, beredning, förädling och förberedelser för att kunna ge en bra service med snabbt och stabilt flyt under leverans och servering. Vi bakar vårt bröd på plats så goda kunskaper inom området är fördel. Vi lagar det mesta från grunden och siktar mot ett utbud som passar alla och envar.
Vi söker en passionerad, kreativ och entusiastisk kökschef som ska bygga, inspirera och leda ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum.
Som kökschef på Utforskarna i Lund ansvarar du för att skapa hållbara rätter och menyer utifrån säsong och enligt centrala riktlinjer för måltid. I tjänsten ingår bland annat ansvar för inköp, egenkontroll, ekonomisk kalkylering av alla rätter, svinnhantering och personalledning. Du ansvarar även för att följa lagar och att hitta och utveckla rutiner i produktion och bemanning där tät avstämning sker med rektor som har det yttersta ansvaret då inget personalansvar ingår i rollen.
I tjänsten ingår resor inom Sverige samt deltagande i utvecklande forum tillsammans med andra kökschefer inom Academedia.Publiceringsdatum2025-11-03Kvalifikationer
Du är utbildad kock med minst 5 års erfarenhet från restaurang eller storkök i ledande befattning.
Du är en dessutom en organiserad och naturlig ledare som ansvarar för arbetet i köket såväl operativt som ekonomiskt och kvalitetsmässigt.
Övriga kvalifikationskrav:
• God förebild med förmåga att motivera dina viktigaste resurser- dina medarbetare
• God kunskap om arbetsledning och arbetsmiljöfrågor. Du kan leda och fördela arbetet effektivt samt omsätta beslut i handling
• God kunskap i Officepaketet
• God erfarenhet om näringsberäkning, produktionsvolymer och kalkylering
• Du talar och skriver svenska obehindrat.
• Som person har du ett genuint intresse för mat, dryck och människor. Du trivs i ledarrollen och delar gärna med dig av dina kunskaper
• Du är kommunikativ och inkluderande
• Dina goda egenskaper inom coachande ledarskap kommer medföra att ett fantastiskt team skapas där alla arbetar i samma riktning och mot samma mål
Du är flexibel i arbetsuppgifterna och är lika bekväm med att röra i grytorna som att synas ute på förskolans avdelningar.
För att lyckas är du innovativ och välorganiserad samt tillmötesgående och teamorienterad. Du har stor passion för yrket och brinnande intresse att medverka till ett förskolekök i världsklass!
Denna tjänst är ett tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning med start tidigast den 7 januari. Vi kommer att påbörja urvalsprocessen relativt omgående så skicka gärna in din ansökan redan idag. Tillsättningen kan ske innan sista ansökningsdagen. Har du frågor angående tjänsten så är du välkommen att kontakta Rektor Kajsa Nyström 0739-883772 kajsa.nystrom@pysslingen.se
Vill du läsa mer om förskolan kan du göra det via vår hemsida: https://pysslingen.se/utforskarna/
Belastningsregister
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten hämtar du på https://polisen.se/. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Grundskolor AB
(org.nr 556035-4309) Arbetsplats
Pysslingen Förskolor Jobbnummer
9586740