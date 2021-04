Köksbiträde, timvikarie - Habo kommun, Kommunledningskontoret - Restaurangbiträdesjobb i Habo

Habo kommun, Kommunledningskontoret / Restaurangbiträdesjobb / Habo2021-04-14Är du utbildat köksbiträde eller har god dokumenterad arbetserfarenhet som köksbiträde och brinner för att laga god och nyttig mat?Då söker vi dig för timvikariat vid ordinarie personals frånvaro!Kanske du är nybliven pensionär som känner att du har mer kvar att ge.Habo Kost lagar och serverar mat till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg.Vi driver även Restaurang Kärrsliljan. På vardagar tillagas ca 1800 portioner mat, fördelat på våra olika kunder och flera olika rätter varje dag.2021-04-14Arbete i centralkök och/eller på mottagningskök på skolor och förskolor.Alla förekommande sysslor i ett storkök/mottagningskökVikarieplanering sker via vårt bokningssystem, Time Care Pool. Du arbetar på timme vid ordinarie personals frånvaroUtbildning eller god dokumenterad erfarenhet av arbete som köksbiträde. Det hanteras dagligen specialkoster och där krävs det utbildning eller god arbetserfarenhet.Körkort och bil är ett plus, då vissa mottagningskök ligger utanför centrala Habo.ÖVRIGTHabo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, Personal- och löneenheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.Ansökningshandlingar returneras ej.Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Arbetsomfattningen kan variera Tidsbegränsad anställning, tillträde: Vi rekryterar löpande. Tillträde sker enligt överenskommelse., upphör: 2020-12-31 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Habo kommun, Kommunledningskontoret5691690