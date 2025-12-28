Köksbiträde till sushirest
2025-12-28
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Visa alla jobb hos IM Skövde AB i Skövde
Vi söker nu ett köksbiträde till vår sushirestaurang. Är du noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta i team? Då är du välkommen att söka till oss!Publiceringsdatum2025-12-28Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror (grönsaker, ris m.m.)
Assistera sushikockar i köket
Disk och rengöring av kök och arbetsytor
Säkerställa god hygien och ordning i köket
Hjälpa till med enklare matlagning Kvalifikationer
Erfarenhet från kök eller restaurang är meriterande men inget krav
Förmåga att arbeta i högt tempo
Noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig
Grundläggande kunskap om hygien och livsmedel
Kunskaper i svenska eller engelskaSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV till: Info@imskovde.se
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: Info@imskovde.se Arbetsgivare IM Skövde AB
(org.nr 559481-4955)
S:t Sigfrids Gata 3 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Kontakt
Restaurangansvarig
Caroline Sürer 0769458519 Jobbnummer
9664158