Köksbiträde till sushirest

IM Skövde AB / Restaurangbiträdesjobb / Skövde
2025-12-28


Vi söker nu ett köksbiträde till vår sushirestaurang. Är du noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta i team? Då är du välkommen att söka till oss!

Publiceringsdatum
2025-12-28

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror (grönsaker, ris m.m.)
Assistera sushikockar i köket
Disk och rengöring av kök och arbetsytor
Säkerställa god hygien och ordning i köket
Hjälpa till med enklare matlagning

Kvalifikationer
Erfarenhet från kök eller restaurang är meriterande men inget krav
Förmåga att arbeta i högt tempo
Noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig
Grundläggande kunskap om hygien och livsmedel
Kunskaper i svenska eller engelska

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV till: Info@imskovde.se
Urval sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: Info@imskovde.se

Arbetsgivare
IM Skövde AB (org.nr 559481-4955)
S:t Sigfrids Gata 3 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Kontakt
Restaurangansvarig
Caroline Sürer
0769458519

Jobbnummer
9664158

