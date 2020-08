Köksbiträde till pizzeria restaurang BMC Restaurang - Bmc Group AB - Restaurangbiträdesjobb i Partille

Bmc Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Partille2020-08-22Svenska:2020-08-22BMC Grupp AB är en pizzeria och restaurang belägen vid Delsjövägen.Vi söker en trevlig, aktiv och snabblärd person som kan hjälpa oss i köket. Jobbet innefattar förberedelser i köket är att laga Orientaliska mat, . Du behöver vara bra på att passa tider och ta ditt jobb seriöst.Vi kan skaffa boende, men du själv måste står på hyras kostnader.English:BMC Grupp AB its one pizzeria and restaurant located at Delsjövägen.We are looking for a active and fast-learning person who can help us in the kitchen. The job includes preparation in the kitchen is to cook oriental foods. You need to be good at matching times and take your job seriously.We can offer accommodation, but you must bear the rental costs.Sista dag att ansöka är 2020-09-21Bmc Group ABKarl Johansgatan 7243341 Göteborg5329796