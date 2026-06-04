Köksbiträde till persisk restaurang
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2026-06-04
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Köksbiträde till persisk kök
vid ansökan skriv vilken tjänst du söker, annars kan din ansökan försvinna bland alla sökande.
efter du har mailat din cv/ personliga brev kan du ringa till 0735171114 för att sticka ut.
Vi på Malakeh restaurang söker en passionerad och energisk person som är villig att lära sig vårt sätt att arbeta ett plus är om du kan hantera flera bollar i luften.
vi är en liten familjeägd restaurang som serverar persisk mat och GRILLPubliceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
måste kunna minst ett av följande språk SVENSKA, PERSISKA
Erfarenhet är inget krav ! Det viktigaste är arbetsmoral och VILJAN ATT LÄRA SIG
villig att lära sig eller ha kunskap om traditionella Persiska recept, tekniker och ingredienser.
Förmåga att arbeta effektivt under tryck och leverera högkvalitativa rätter i en snabbt tempo.
Starkt förmåga att samarbeta i en dynamisk miljö.
Färdigheter i att hantera köksutrustning och verktyg.
Ansvarsområden:
Förbereda och tillaga en rad Persiska rätter med noggrannhet.
Övervaka kvaliteten på maten och säkerställa att den uppfyller våra standarder för smak och presentation
Hantera kökets resurser effektivt för att minimera svinn och maximera produktiviteten.
lön baserad på erfarenhet och kompetens.
Möjlighet att arbeta i en stimulerande och kreativ miljö.
Om du är en person med passion för matlagning och vill bli en del av vårt engagerade team, skicka in din ansökan idag med ditt CV och en kortfattad beskrivning av varför du är lämplig för rollen.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Malakeh restaurang ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: maryamfarzi.malakeh@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mahsa AB
(org.nr 559398-8446), http://malakeh.se
drottningata 77 (visa karta
)
111 60 STOCKHOLM Jobbnummer
9946737