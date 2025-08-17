Köksbiträde till Grekiska Grill & Bar Barkarby
2025-08-17
Nu söker vi dig som vill komma till en arbetsplats där du är en del av grupp som jobbar mot att uppnå ett väl utfört arbete.
För att uppnå våra mål ska du kunna samarbeta och kommunicera med dina kollegor, planera ditt arbete och ha god framförhållning.
Du ska va väl insatt i det hygieniska arbetet och besitta goda kunskaper i hur det fungerar i ett restaurangkök.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av disk, förberedning och prepp, städning, mottagning av leverans samt vid tillfälle hjälpa kockarna.
Tjänsten är på heltid och schemat varierar över lunch, kväll och helg.
Lönevillkor sätts efter överenskommelse
Ansökningar tas emot via mail och märks Köksbiträde.
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: Barkarby@grekiska.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gk Barkarby AB
(org.nr 556958-2702), http://www.grekiska.se/barkarby
Barkarbyvägen 45
)
