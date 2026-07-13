Köksbiträde till Grekiska Grill & Bar Barkarby
Gk Barkarby AB / Restaurangbiträdesjobb / Järfälla Visa alla restaurangbiträdesjobb i Järfälla
2026-07-13
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Nu söker vi dig som vill komma till en arbetsplats där du är en del av grupp som jobbar mot att ge en upplevelse.
För att uppnå våra mål ska du kunna samarbeta och kommunicera med dina kollegor, planera ditt arbete och ha god framförhållning.
Du ska va väl insatt i det hygieniska arbetet och besitta goda kunskaper i hur det fungerar i ett restaurangkök.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av disk, mottagning av leverans, förberedning och prepp, tillagning, upplägg och garnering samt städning.
Du ska klara av att arbeta i tempo, behålla kvaliten och ge resultatet som våra gäster förväntar sig.
Erfarenhet av kolgrill är ett plus!
Tjänsten är på heltid och schemat varierar över lunch, kväll och helg.
Lönevillkor sätts efter överenskommelse
Ansökningar tas emot via mail och märks Köksbiträde. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: Barkarby@grekiska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GK Barkarby AB
(org.nr 556958-2702), http://www.grekiska.se/barkarby
Barkarbyvägen 45 (visa karta
)
177 44 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Gk Barkarby AB Jobbnummer
10001919