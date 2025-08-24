Köksbiträde till gatukök sökes
2025-08-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2025-08-24Om tjänsten
Vi söker nu ett engagerat och ansvarsfullt köksbiträde till vårt gatukök. Som köksbiträde kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa att vårt gatukök fungerar smidigt och att våra gäster får en positiv upplevelse. Arbetsuppgifterna innefattar allt från matberedning till att hålla rent och snyggt i köket.
Tjänsten avser en heltidstjänst under dagtid, kvällstid och helgar. Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga enklare maträtter och snacks.
Servera mat och dryck till gäster.
Hantera kassaregister och ta emot betalningar.
Sköta diskning och hålla köket rent och hygieniskt.
Ta emot och kontrollera leveranser av råvaror.
Bära och fylla på varor.
Säkerställa att hygien och säkerhet följs.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i kök eller gatukök är meriterande men inget krav.
God samarbetsförmåga och positiv inställning.
Förmåga att arbeta i ett högt tempo och hantera stress.
Grundläggande svenska.
Vi erbjuder:
En dynamisk och trevlig arbetsmiljö.
Möjligheter till personlig utveckling och vidareutbildning.
Konkurrenskraftig lön.
Om arbetsgivaren:
Vår grill, belägen på Blackebergstorg, är en del av ett väletablerat bolag som startades 2013. Vi har sedan dess expanderat och driver nu flera framgångsrika grillar på olika platser. Vår verksamhet är känd för att erbjuda välsmakande maträtter och utmärkt service till våra kunder. Denna tjänst avser specifikt vår grill på Blackebergsplan 9, Bromma 16849.Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till Ronny.cebbar79@hotmail.com
Märk din ansökan med "Köksbiträde".
Vi tar emot seriösa ansökningar och tar gärna emot med arbetsgivarstöd! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
E-post: Ronny.cebbar79@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronbesto AB
(org.nr 556920-6534)
Blackbergsplan 9 (visa karta
)
168 49 BROMMA Jobbnummer
9472793