Köksbiträde till Eriksdalsskolan
Stockholms kommun / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-09-16
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Arbetsplatsbeskrivning
Välkommen till Eriksdalsskolan!
Kunskap Trygghet Glädje
Eriksdalsskolan är en F-9-skola på Södermalm med närhet till både stadens puls och natursköna områden.
Skolan sjuder av liv med ca 1000 elever i årskurserna F-9. Vi har rymliga och funktionella lokaler, en fantastisk skolgård med tillgång till konstgräsplan, skridskobana och Eriksdalsbadet i vårt närområde. Vi har cirka 120 lärare och 80 övrig personal.
Eriksdalsskolan har ett stort tillagningskök och förutom att laga mat till skolans egna elever lagas även mat till andra verksamheter i staden. Totalt lagar köket ca 2500 portioner varje dag.
Eriksdalsskolans skolledning består av rektor, fem biträdande rektorer och en administrativ chef. Du kommer att tillhöra kökspersonalen som leds av kökschef och består av en grupp med två kockar och fem köksbiträden.
Vill du veta mer om oss får du mer information genom hemsidan http://eriksdalsskolan.stockholm.se
Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som köksbiträde arbetar du tillsammans med övrig kökspersonal för att erbjuda eleverna den bästa tänkbara matupplevelsen. Totalt är det 8 personer som arbetar i köket vilket kräver god samarbetsförmåga och samverkan kring alla sysslor som finns i ett kök. Tempot är bitvis högt och du behöver kunna prioritera dina arbetsuppgifter.
Dina arbetsuppgifter består i att biträda vid matlagning, tillreda salladsbuffé, förbereda skolans restaurang för servering samt iordningställande före, under och efter lunch och mellanmål.
I arbetet ingår även diskning, lokalvård, egenkontroller med dokumentation, HACCP, samt ta emot varuleveranser.
Medverka i förberedelser av luncher tillsammans med kock och kökschef.
Bevaka att lagar och förordningar och riktlinjer inom verksamhetsområdet följs.
Ha kunskap om specialkost, säker mat och skollagens krav på näringsriktig mat.
Ha god samarbetsförmåga i att arbeta tillsammans med övrig kökspersonal
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet från arbete inom kök, meriterande om du både arbetat i storkök och restaurangkök. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med egenkontroll och HACCP är ett krav.
Du är ansvarstagande, självgående, stresstålig och villig att både lära och tänka nytt och du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska då det är viktigt att du ser och bemöter medarbetare och matgäster på ett trevligt och professionellt vis. Meriterande om du har erfarenhet av att baka i storkök, både matbröd och fikabröd.
Du behöver vara lösningsfokuserad och kunna hantera och lösa uppkomna situationer. Du behöver också kunna ta till dig rutiner och strukturer och vara självgående i dina arbetsuppgifter, dela med dig av idéer och driva på utvecklingen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5321". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Eriksdalsskolan Kontakt
Helén Sivertsdotter Mavolwane helen.sivertsdotter.mavolwane@edu.stockholm.se Jobbnummer
9512259