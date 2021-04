Köksbiträde (tidsbegränsad anställning) - Göteborgs universitet - Restaurangbiträdesjobb i Strömstad

Göteborgs universitet / Restaurangbiträdesjobb / Strömstad2021-04-06Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Köksbiträde (tidsbegränsad anställning) Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.I universitets infrastruktur ingår två marina fältstationer, Kristineberg vid Gullmarsfjorden (Lysekils kommun) och Tjärnö vid Kosterfjorden (Strömstads kommun). Vid fältstationerna finns en bred serviceverksamhet (hotell, restaurang, laboratorier, fartyg, verkstad) med ett 40-tal anställda inom tekniska och administrativa yrken.Den annonserade tjänsten är förlagd till Tjärnö marina laboratorium i Strömstads kommun. På Tjärnö finns forskare året runt, gästforskare och universitetsstuderande som har en del av utbildningen förlagd till stationen, och under sommarhalvåret gästas också stationen av många grupper av besökare.InriktningAnställning som köksbiträde inom Tjärnös restaurangverksamhetArbetsuppgifterMatlagningen i köket på Tjärnö; främst luncher, men också frukost, middagar och ibland kvällsarrangemang samt övriga kökssysslor. I arbetet ingår också förberedelser för de måltider som studenterna själva ställer fram och/eller värmer. All mat lagas från grunden med mycket ekologiska och närproducerade råvaror. I övriga kökssysslor ingår diskning, avtorkning av bord och serveringsbänkar efter måltider, och varumottagning och uppackning. Tjänsten gäller framförallt dagtid, men kvälls- och helgarbete förekommer.KvalifikationerVi söker dig som har yrkeserfarenhet från restaurang och/eller storkök eller liknande verksamhet. Det är meriterande om du arbetat med inriktning på svensk husmanskost och har goda kunskaper om vegetarisk kost och allergikost. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är meriterande. Du bör har god initiativ- och samarbetsförmåga, ordningssinne samt vara utpräglat serviceinriktad. Stor vikt fästs vid den personliga lämpligheten. Egen bil behövs för att kunna ta sig till och från arbetsplatsen då de kommunal trafik är mycket gles.AnställningAnställningsform: Tidsbegränsad anställning från 1 maj 2021 - 30 September 2021. Omfattning: 100 %Placering: Göteborgs universitets marina infrastruktur på TjärnöTillträde: 1 maj 2021Kontaktuppgifter för anställningenUpplysningar om anställningen lämnas avHelen Sjöde Veerman (samordnare) 031-786 96 35 helen.veerman@gu.se Anette Hansén (husmor) 031-786 96 41 Anette.Hansen@gu.se Fackliga organisationerFackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:AnsökanDu söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetetAnsökan ska vara inkommen senast: 2021-04-01 Vi kommer att håla intervjuer löpande.Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-06Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-13Göteborgs Universitet5674597