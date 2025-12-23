Köksbiträde/städare till Vikaskolan
2025-12-23
Köksbiträde/städare kombi med huvudsaklig placering på Vikaskolan - heltid!
Vill du ha ett av de viktigaste jobben som finns? Gillar du omväxling? Vill du jobba med matglädje och goda hälsosamma måltider för barn och säkerställa att vi har fräscha och hälsosamma lokaler? Då har vi det perfekta jobbet för dig!
Vi söker nu ett köksbiträde/städare kombi på heltid med huvudsaklig placering på Vikaskolan. Du börjar din arbetsdag med städning i Falun och fortsätter sedan till Vika, där du avslutar din arbetsdag. Arbetstid: måndag-fredag kl. 7-15.30 (inkl. 30 min rast).
Vi som arbetar inom kost och lokalvård ser till att våra kunder varje dag får vistas i rena och fräscha lokaler och erbjudas god, näringsriktig mat lagad med stort hjärta.
Hos Falu kommun erbjuder vi heltidsanställning som grund. Det innebär att tjänsten då innehåller arbetsuppgifter både inom kök och lokalvård, eftersom vi arbetar integrerat inom dessa områden.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
• Förberedelse av måltider (frukost, lunch, mellanmål) tillsammans med kock
• Diskhantering
• Städning av kök och matsal
• Städning av kommunens lokalerKvalifikationer
För rollen krävs:
• Utbildning eller erfarenhet av arbete i kök som bedöms likvärdig.
• Utbildning eller erfarenhet av städning som bedöms likvärdig.
• Grundläggande IT-kunskaper för att hantera beställningssystem, smartphone och personalsystem samt kommunicera digitalt via mail, chatt och Teams.
• Goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt. Tjänsten kräver att du kan läsa och ge instruktioner samt sköta dokumentation.
• Körkort och tillgång till egen bil.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Flexibel och stresstålig.
• Lösningsorienterad och kan omprioritera vid behov.
• Självständig men också en god lagspelare.
• Strukturerad och värnar om ordning och reda.
Det är viktigt att du delar Falu kommuns värdegrund:* Till nytta för Faluborna* Enkla att samarbeta med
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid, tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294351".
Detta är ett heltidsjobb.
Falu kommun
Falu Kommun, Serviceförvaltningen
Enhetschef
Marie Ahlgren marie.ahlgren@falun.se 023-838 95
