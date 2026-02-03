köksbiträde sökes tilldagverksamhet

L & H Dina Silviasystrar i Stockholm Ekonomisk f / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-02-03


Köksbiträde/ kock
Sökes till dagverksamheten Sjöbrisen
Som ligger i Örnsberg.

Vår nuvarande kock/ husmor går i pension
Vi har 16 äldre gäster per dag. Du kommer att laga och servera en god och näringsrik husmanskost som är lagad från grunden i vårt kök, anpassad efter gästernas behov. Vi ställer höga krav på bemötandet till våra gäster som har en kognitiv svikt
Du är social och målinriktad med hög servicekänsla.
Vi ser gärna att du är utbildad i HACCP vilket är meriterande.
Är du undersköterska är det ett plus.

Tjänsten är 75% i arbetstid
Kan bli 100% i framtiden
Vi har marsvin samt hundar i verksamheten

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: info@sjobrisen.nu

Arbetsgivare
L & H Dina Silviasystrar i Stockholm Ekonomisk f
Selmedalsringen 19 (visa karta)
129 36  HÄGERSTEN

Arbetsplats
Dagverksamhet Sjöbrisen

Kontakt
Helene Skedebäck
info@sjobrisen.nu
0730846040

Jobbnummer
9718939

