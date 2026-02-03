köksbiträde sökes tilldagverksamhet

Köksbiträde/ kock Sökes till dagverksamheten Sjöbrisen Som ligger i Örnsberg.
Vår nuvarande kock/ husmor går i pension Vi har 16 äldre gäster per dag. Du kommer att laga och servera en god och näringsrik husmanskost som är lagad från grunden i vårt kök, anpassad efter gästernas behov. Vi ställer höga krav på bemötandet till våra gäster som har en kognitiv svikt Du är social och målinriktad med hög servicekänsla. Vi ser gärna att du är utbildad i HACCP vilket är meriterande. Är du undersköterska är det ett plus.
Tjänsten är 75% i arbetstid Kan bli 100% i framtiden Vi har marsvin samt hundar i verksamheten