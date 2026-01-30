Köksbiträde sökes
2026-01-30
Vi söker ett köksbiträde till vår verksamhet. Arbetsuppgifterna består av att hjälpa till i köket med enklare matförberedelser, disk, städning och att hålla ordning i köksutrymmen enligt gällande hygienregler.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet, då introduktion och upplärning ges på plats. Det viktigaste är att du är ansvarstagande, noggrann och har en positiv inställning till arbete i team. Du bör kunna arbeta i ett högt tempo och vara flexibel.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: Saraygrillgamlestaden@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saray Grill Gamlestaden AB
(org.nr 559445-5288)
Alekärrsgatan 8
)
415 02 GÖTEBORG
9714176