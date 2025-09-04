Vi på Grekens Taverna i Knivsta söker nu köksbiträde, kock och serveringspersonal för att stärka vårt team. Om du har erfarenhet inom restaurangbranschen är det meriterande, men vi ser gärna att du är en engagerad och positiv person med vilja att lära dig. Hos oss arbetar vi i en familjär miljö där samarbete och service är i fokus. Är du flexibel, ansvarstagande och tycker om att ge gästerna en härlig upplevelse? Då kan du vara den vi söker! Skicka din ansökan till Grekens_taverna@hotmail.com eller kom förbi restaurangen. Välkommen till Grekens Taverna!