Vi på Grekens Taverna i Knivsta söker nu köksbiträde, kock och serveringspersonal för att stärka vårt team. Om du har erfarenhet inom restaurangbranschen är det meriterande, men vi ser gärna att du är en engagerad och positiv person med vilja att lära dig. Hos oss arbetar vi i en familjär miljö där samarbete och service är i fokus. Är du flexibel, ansvarstagande och tycker om att ge gästerna en härlig upplevelse? Då kan du vara den vi söker! Skicka din ansökan till Grekens_taverna@hotmail.com eller kom förbi restaurangen.
Välkommen till Grekens Taverna!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mail
E-post: Grekens_taverna@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb ansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rojda Holding AB (org.nr 559400-7097)

Jobbnummer
9492966

