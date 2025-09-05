Köksbiträde / Kock
2025-09-05
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Hej.
Vi söker nu en ny medarbetare.
Som köksbiträde kommer du att hjälpa till med understöd i köket
samt kökssysslor i verksamheten.
Alla i personalen talar thailändska.
Ett plus är om du är från Thailand eller talar thailändska.
Vi ser gärna att du är punktlig, har bra arbetsmoral och är villig att arbeta.
Glad trevlig stresstålig, lätt för att lära sig nya uppgifter.
Dagligt positiv inför arbetsdagen, lätt att komma in i grupp.
En väldigt populär och omtyckt thai-restaurang.
Allt från lunch till take away och catering.
Skicka gärna ett personligt brev eller cv till vår mail och berätta mer om dig själv.
Ansökan måste skickas in.
Ansökan tas ej emot personligen i verksamheten.
Varaktighet, arbetstid
Heltid 40h/v Alternativt deltid eller extra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: javvaab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Javva AB
(org.nr 556899-4544) Arbetsplats
Järnvägsgatans Thai Jobbnummer
9494552