Köksbiträde Kallkök
2026-02-19
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
Laxbutiken i Heberg AB är ett familjeföretag som består av restaurang och delikatessbutik där vi har allt från färsk lax till färdiga rätter, laxdelikatesser, desserter och bufféer. Vi ingår i det växande moderbolaget Lagnell Group AB. Där ingår även Laxbutiken i Ljungskile och Buhres Fisk i Kivik. Vi har ca 600 sittplatser med självservering, tio konferensrum (2-120 p) samt fest-& buffématsalar.
Nyckeln till vår framgång är engagerade medarbetare som alltid har gästen i fokus för att de ska få den bästa upplevelsen av sitt besök hos oss. Vi erbjuder dig en händelserik, kreativ och rolig arbetsplats där vi alltid strävar efter god gemenskap kollegor emellan och där vi tillsammans bidrar till att alla ska trivas och utvecklas. Vår ambition är att servera god mat på ett trevligt sätt i en skön miljö.
Vi söker nu nya medarbetare till vårt härliga köksteam inför vår- och sommarsäsong 2026.
Du är en noggrann och effektiv lagspelare som gillar att jobba med service och människor.
Tidigare arbetserfarenhet från kallkök eller liknande är mycket meriterande men inget krav, vi lär dig allt du behöver på plats. Det viktigast för oss är rätt inställning och viljan att lära sig.
Du är ansvarsfull, positiv och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter samt bibehåller lugnet i högt tempo.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Producera våra produkter till delikatessbutiken, bokade gäster och restauranger. --> besök gärna vår hemsida för att se vad vi skapar i köket.
• Tallriksuppläggning i service.
Som medarbetare i vårt kallkök blir du en del av vårt stora kök uppdelat på varm och kall-sida. Här är samarbete och gemenskap en viktig del av arbetsmiljön.
Vi har öppet varje dag mellan kl. 10:00 och 19:00.
Din vanligaste arbetstid är kl. 8:45-19.15 varierat med tidigt pass från kl. 6-16.30 vardagar och helger. Genomsnitt 3 dagar/ veckan.
Tillträde enligt överenskommelse. Senast april 2026
Tjänsten är enligt överenskommelse, minst 75% tom september 2026 med chans till förlängning.
Vi har kollektivavtal Visita HRF och är en kontantfri verksamhet.
Vill du veta mer om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta oss.
INTRESSERAD? Så kul, vi ser fram emot att höra från dig!
Rekrytering sker löpande.
Endast seriösa ansökningar från personer boende inom pendlingsavstånd är intressant.
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: ansokan_heberg@laxbutiken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KÖKSBITRÄDE Kallkök". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Laxbutiken i Heberg AB
(org.nr 556409-1147), http://www.laxbutiken.se
Heberg 109 E6 Avfart (visa karta
)
311 96 HEBERG Kontakt
Köksmästare
Mikael Bodén mikael@laxbutiken.se 034651110 Jobbnummer
9752169