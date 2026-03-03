Köksbiträde (heltid) sökes till persisk restaurang i Göteborg

Ashkanian Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-03-03


Ashkanian Group AB söker ett köksbiträde till vår restaurang i centrala Göteborg.

Publiceringsdatum
2026-03-03

Dina arbetsuppgifter
• Förberedelse av råvaror
• Hjälp vid matlagning
• Disk och rengöring av kök
• Hantering av varor och lager
• Säkerställa god hygien enligt livsmedelsregler

Kvalifikationer
• Erfarenhet från restaurang eller köksarbete är meriterande
• Förmåga att arbeta i högt tempo
• Ansvarstagande och noggrann
• God samarbetsförmåga

Anställningsform: Heltid, tillsvidare (provanställning kan tillämpas)
Lön: Enligt kollektivavtal
Tillträde: Enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: ashkanian.info@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Köksbiträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ashkanian Group AB (org.nr 559456-7439)
Fabriksgatan 7 (visa karta)
412 50  GÖTEBORG

Jobbnummer
9775544

